Şaşırtan 'kan grubu' araştırması: 100 yıl yaşamanın sırrı kanda gizli! Kan grubunuz bazı hastalıkların riskini artırıyor

Uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek herkesin dileği. 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı ne bilinmez ama kan grubunuzun ömürle bir ilişkisi olduğu tescillendi. Atv Ana Haber'de yer alan habere göre, Londra'daki Royal Halloway Üniversitesi her kan grubundan kişileri uzun süre inceledi ve çalışma sonunda 100 yaşına kadar yaşayan uzun ömürlü kişilerin 0 kan grubuna sahip olduğu ortaya çıktı.

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre kan gruplarıyla ilgili şaşırtan bir sonuç ortaya çıktı. Buna göre kan grubumuzun yaşam süremiz üzerinde önemli bir etkisi var. Araştırmaya göre en sağlıklı kan grubu 0 ve özellikle kanser, bulaşıcı hastalıklar, tansiyon gibi hastalıklara yakalanma oranı 0 kan grubu olanlarda çok düşük.

UZMANLAR '0' KAN GRUBU ŞANSLI DİYOR

Kan gruplarıyla uzun yaşam arasındaki ilişkiyi açıklayan Prof. Dr. Vedat Göral, "0 kan grubuna yapılan çalışmalarda kanser riski az, kalp hastalıklarına bağlı ölümler az. Dolayısıyla bunlar uzun ömürlü olmayı sağlıyor.

Yapılan çalışmalara göre A kan grubu maalesef mide kanseri açısından risk oluşturuyor. Yumurtalık kanseri, rahim kanseri oluşturma imkanını sağlıyor.

B kan grubu en kötü olan maalesef. Bu grupta uzun yaş azalıyor. Biraz demans fazla geliyor.

0 kan grubunda beyne pıhtı atma olayı çok az. B grubunda ve AB grubunda bu risk artıyor." ifadelerine yer verdi.

"RİSKLERİ ORTADAN KALDIRABİLİRİZ"

Hastalıkların sadece kan grubuna bağlı olmadığını belirten Vedat Göral, "Kan grubunu yakalanma riski olan hastalıkları yüzde yüz belirlemez ama yatkınlığı artırıyor. Örneğin mide kanseri her kan grubunda olabiliyor ama büyük bir çoğunluğu A kan grubunda olduğu için bunu genle bağlıyorlar. 0 grubu olanlar rahat olsunlar, biraz şanslı olduğunu düşünsünler ama kendilerini salmasınlar. B grubu da 'çok kötü gruptayım' deyip üzülmesin. Genleri frenleyebiliriz ve sağlıklı kalmamızı da sağlayabiliriz." diyerek açıklamasını tamamladı.







