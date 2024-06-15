Şarkıları yanlış söylemesiyle ünlenmişti! 'Kandıralı Ferdi', iki kadın ile tartıştı

Şarkıları yanlış söylemesi ünlenen 'Kandıralı Ferdi', Kandıra Otogarı'nda aynı durakta bulunan iki genç kızla bir tartışma yaşadı. Tartışmanın neden başladığı bilinmezken, tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında ağır hakaretler ve küfürler havada uçuştu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tartışma, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle önlendi. Olay alına ait görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

"DOĞAL HALİM"

Ferdi kendisiyle ilgili bir haberde şarkıları yanlış söylemesi ile ilgili olarak "Doğal halim" demiş ve hayalinin müzisyen olduğunu ifade etmişti.









