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Şarkıları yanlış söylemesiyle ünlenmişti! 'Kandıralı Ferdi', iki kadın ile tartıştı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
15.06.2024 16:26
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Kocaeli Kandıra Otogarı'nda bir kavganın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde şarkıları yanlış söylemesiyle ünlenen 'Kandıralı Ferdi' ile durakta bekleyen iki kız arasında tartışma yaşandı. Taraflar birbirlerine sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.

Şarkıları yanlış söylemesiyle ünlenmişti! 'Kandıralı Ferdi', iki kadın ile tartıştı

Şarkıları yanlış söylemesi ünlenen 'Kandıralı Ferdi', Kandıra Otogarı'nda aynı durakta bulunan iki genç kızla bir tartışma yaşadı. Tartışmanın neden başladığı bilinmezken, tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında ağır hakaretler ve küfürler havada uçuştu.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tartışma, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle önlendi. Olay alına ait görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

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"DOĞAL HALİM"

Ferdi kendisiyle ilgili bir haberde şarkıları yanlış söylemesi ile ilgili olarak "Doğal halim" demiş ve hayalinin müzisyen olduğunu ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli kavga
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