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Sarımsakta büyük tehlike! Uzmanlar uyardı: ‘İnsan dışkısı bile bulundu…’

25.05.2024 08:37
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Kanada ve Amerika'da son yapılan araştırmalarda Çin sarımsağında birden çok zararlı madde tespit edildi. Açıklamada ‘ağır metal var’ deniyor. Uzmanlar insan sağlığını tehdit eden çok tehlikeli bir durumdan bahsederken herkes ‘satın alırken Çin sarımsağı olup olmadığını nasıl anlayacağız’ sorusunun yanıtını aramaya başladı. Uzman isim anlattı.

Sarımsakta büyük tehlike! Uzmanlar uyardı: ‘İnsan dışkısı bile bulundu…’

Bir tarafta yerli sarımsak diğer tarafta Çin'den ithal edileni sarımsak… Sarımsaktaki tartışma bu yıl da gündeme geldi. İnsan dışkısı iddiasına bu kez ağır metal de eklendi. Çin sarımsağı yıllar önce sofralarımıza girmişti ve neredeyse tüm marketlerde ve pazarlarda artık var. Ancak uzmanlar uyarıyor Çin sarımsağı da tehlike çok büyük.

Kanada ve Amerika'da yapılan bir incelemede Çin'den gelen sarımsaklar büyük tehlikeler barındırıyor. İddiaya göre Çin'den gelen sarımsaklarda hayvan gübresi yerine insan dışkısından üretilmiş gübre kullanılıyor.

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Gıda mühendisi Nurten Sırma Çin sarımsağı ile ilgili tehlikeyi ATV Haber’e anlattı. Sırma açıklamasında Kanada'dan gelen raporlara dikkat çekerek “Dünyada ithalatı yapılan Çin sarımsağı ile ilgili çeşitli şaibeler de var. Dolayısıyla bu üründe zaman zaman ağır metal bulunduğu zaman zaman insan dışkısı kaynaklı esherishia bulundu zaman zaman da renk ağırtıcı klorit gibi maddelerin varlığını da tespit etmişler. Bunun yetiştiği toprakta yakın yerde bir kanalizasyon akıntısı olabilir” ifadelerini kullandı.

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YERLİ SARIMSAK İLE ÇİN SARIMSAĞI NASIL AYIRT EDİLİR?

Bu aşamalardan geçen bir sarımsakta gıda zehirlenmesi riski var. Peki vatandaşlar yerli sarımsakla ithal sarımsağı nasıl ayırt edecek işte cevabı:

İki sarımsağı ayıran unsurlar var. Sarımsağı Kastamonu yöresine ait. Şimdi bizim sarımsaklar da dibi dip kısmı beyaz değildir. Rengi biraz daha kırmızı ve mora dönük. Çin sarımsağı denilen şey işte dibi biraz daha beyaz ve diş sayısı biraz daha az. Şunu da söyleyeyim yendiği zaman o sarımsağın kendine has bir tadı lezzeti var ya o lezzeti de yakalayamıyorsunuz bunda daha yavan bir tat var.

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Anahtar Kelimeler:
sarımsak Çin Taşköprü dışkı
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