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  2. Şanlıurfa'da protokol krizi! İsmi kaldırılan Kasım Gülpınar'dan Murat Kurum'a sert sözler, soğuk rüzgarlar esti

Şanlıurfa'da protokol krizi! İsmi kaldırılan Kasım Gülpınar'dan Murat Kurum'a sert sözler, soğuk rüzgarlar esti

20.07.2024 23:52
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20.07.2024 23:52
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katıldığı Urfa İl Koordinasyon Toplantısında YRP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın ismi protokol masasından kaldırıldı. Gülpınar duruma tepki gösterdi. Mikrofonu eline alan Gülpınar, Bakan Kurum'a sert sözler söyledi.

Urfa Valiliği Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda protokol krizi yaşandı. Bakan Kurum'un da yer aldığı protokol masasında Yeniden Refah Partili (YRP) Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın ismi kaldırıldı.

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KURUM'A TEPKİ GÖSTERDİ

Duruma tepki gösteren Gülpınar, Bakan Murat Kurum'a yönelik "Malatya'da, Maraş'ta, Adıyaman'da da muhalefet partisi belediye başkanı aynı şekilde burada değilde orada oturmuştu. Sizin söylediğini siyasi anlayış, siyasi ittifak baştan beri böyle başlarsa farklı bir muameleye tabi tutulursak, 350 bin kişinin iradesiyle Allah bize nasip etti, bu koltuğa oturduk. Burada sizin birazdan dile getireceğiniz şeyler direk Büyükşehir Belediye Başkanını ilgilendiren şeyler. Herhangi bir görüntü verme taliplisi değilim." dedi.

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TEPKİ GÖSTERDİLER

Sosyal medyada vatandaşlar duruma tepki gösterdi

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ADIYAMAN'DAKİ TOPLANTIYI ÖRNEK GÖSTERDİ

Gazeteci Nevzat Çiçek, "Sayın Bakan Murat Kurum’un katılımı ile Adıyaman’da yapılan il koordinasyon toplantısında CHP’li Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile yan yana oturarak toplantı yapılıyor. Olması gereken buydu ama Şanlıurfa’da bu olmadı" dedi.

AK PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Geçtiğimiz Ocak ayında AK Parti'den istifa eden Gülpınar, 31 Mart yerel seçimlerinde YRP'nin Urfa Büyükşehir Belediye başkanı adayı olarak seçimi kazanmıştı.

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Express
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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Murat Kurum
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