Şanlıurfa'da protokol krizi! İsmi kaldırılan Kasım Gülpınar'dan Murat Kurum'a sert sözler, soğuk rüzgarlar esti

Urfa Valiliği Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda protokol krizi yaşandı. Bakan Kurum'un da yer aldığı protokol masasında Yeniden Refah Partili (YRP) Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın ismi kaldırıldı.
Duruma tepki gösteren Gülpınar, Bakan Murat Kurum'a yönelik "Malatya'da, Maraş'ta, Adıyaman'da da muhalefet partisi belediye başkanı aynı şekilde burada değilde orada oturmuştu. Sizin söylediğini siyasi anlayış, siyasi ittifak baştan beri böyle başlarsa farklı bir muameleye tabi tutulursak, 350 bin kişinin iradesiyle Allah bize nasip etti, bu koltuğa oturduk. Burada sizin birazdan dile getireceğiniz şeyler direk Büyükşehir Belediye Başkanını ilgilendiren şeyler. Herhangi bir görüntü verme taliplisi değilim." dedi.
Sosyal medyada vatandaşlar duruma tepki gösterdi
Gazeteci Nevzat Çiçek, "Sayın Bakan Murat Kurum’un katılımı ile Adıyaman’da yapılan il koordinasyon toplantısında CHP’li Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile yan yana oturarak toplantı yapılıyor. Olması gereken buydu ama Şanlıurfa’da bu olmadı" dedi.
Sayın Bakan Murat Kurum’un katılımı ile— Nevzat Çiçek (@nevzatcicek) July 20, 2024
Adıyaman’da yapılan il koordinasyon toplantısında CHP’li Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile yan yana oturarak toplantı yapılıyor.
Olması gereken buydu ama Şanlıurfa’da bu olmadı pic.twitter.com/i2IR9GuNKn
Geçtiğimiz Ocak ayında AK Parti'den istifa eden Gülpınar, 31 Mart yerel seçimlerinde YRP'nin Urfa Büyükşehir Belediye başkanı adayı olarak seçimi kazanmıştı.