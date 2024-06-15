Samsun'da yeni ve eski belediye başkanları arasındaki tartışma gündem oldu! 'Yalancının...'

31 Mart yerel seçimleri sonrasında birçok belediyede değişim yaşanmıştı. Belediyeler daha sonra ise önceki döneme ait borçları vatandaşlara duyurmaya başlamıştı. Paylaşılan borçlar ise sosyal medyada gündem olmuştu.

BORCU AÇIKLANDI

Benzer bir haber ise Samsun Atakum'dan geldi. Atakum Belediyesi'nin önceki başkandan 950 milyon TL borcun olduğu kamuoyuyla paylaşıldı.

YANITI GÜNDEM OLDU

Önceki başkan Cemil Deveci'nin ise yapılan habere verdiği cevap sosyal medyada çok konuşuldu. Haberin altına Deveci "Yalancının…" yorumunu yazdı.

Cemil Deveci







