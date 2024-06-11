Samsun'da film gibi olay: Mezar taşını bile hazırlamıştı! '6 ay ömrün kaldı' denilen Ayşe Kara dünya turuyla hastalığını yendi

Film senaryosu gibi olay Samsun'da yaşandı. Rahatsızlıkları nedeniyle doktora giden Ayşe Kara'ya çeşitli testler sonucunda kanser teşhisi konuldu. Doktorları, kanser teşhisi koydukları Ayşe Kara'ya "6 ay ömrün kaldı" dedi.

MEZAR TAŞINI BİLE HAZIRLADI!

Ekol TV muhabiri İremnaz Aksoy'un özel haberine göre, önceleri bunalıma giren, mezarını kazdıran, mezar taşını bile hazırlatan Ayşe Kara, daha sonra son günlerini dünyayı dolaşarak geçirmeye karar verdi. Ayşe Kara bu seyahatlerini, 'Hatıra kalsın' diyerek sosyal medya hesabından da bol bol paylaştı.

KANSERİ YENDİ

Afrika ve Avrupa kıtalarında yaptığı seyahatlerin ardından ülkeye dönen Ayşe Kara, yeniden gittiği doktorda hayatının en güzel haberlerinden birini aldı. Doktorları yeniden testler yaptıkları Ayşe Kara'ya sağlığına kavuştuğu haberini verdi.







