MANŞET

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler manset
  2. Samsun'da film gibi olay: Mezar taşını bile hazırlamıştı! '6 ay ömrün kaldı' denilen Ayşe Kara dünya turuyla hastalığını yendi

Samsun'da film gibi olay: Mezar taşını bile hazırlamıştı! '6 ay ömrün kaldı' denilen Ayşe Kara dünya turuyla hastalığını yendi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
11.06.2024 21:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da yaşayan Ayşe Kara'ya yapılan testler sonucunda kanser teşhisi konuldu. '6 ay ömrün kaldı' denilen, hatta mezar taşını hazırlayan Kara, çıktığı dünya seyahati sonrasında sağlığına kavuştu. Yapılan testlerde doktorlar Kara'ya sağlığına kavuştuğu haberini verdi.

Samsun'da film gibi olay: Mezar taşını bile hazırlamıştı! '6 ay ömrün kaldı' denilen Ayşe Kara dünya turuyla hastalığını yendi

Film senaryosu gibi olay Samsun'da yaşandı. Rahatsızlıkları nedeniyle doktora giden Ayşe Kara'ya çeşitli testler sonucunda kanser teşhisi konuldu. Doktorları, kanser teşhisi koydukları Ayşe Kara'ya "6 ay ömrün kaldı" dedi.

MEZAR TAŞINI BİLE HAZIRLADI!

Ekol TV muhabiri İremnaz Aksoy'un özel haberine göre, önceleri bunalıma giren, mezarını kazdıran, mezar taşını bile hazırlatan Ayşe Kara, daha sonra son günlerini dünyayı dolaşarak geçirmeye karar verdi. Ayşe Kara bu seyahatlerini, 'Hatıra kalsın' diyerek sosyal medya hesabından da bol bol paylaştı.

3

KANSERİ YENDİ

Afrika ve Avrupa kıtalarında yaptığı seyahatlerin ardından ülkeye dönen Ayşe Kara, yeniden gittiği doktorda hayatının en güzel haberlerinden birini aldı. Doktorları yeniden testler yaptıkları Ayşe Kara'ya sağlığına kavuştuğu haberini verdi.


Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meral Akşener sessizliğini bozdu! 'İddialar gerçek dışıdır'Meral Akşener sessizliğini bozdu! 'İddialar gerçek dışıdır'
Bahçeli’nin yüzüğündeki 'Allah bana yeter' mesajı gündem oldu! Bahçeli’nin yüzüğündeki 'Allah bana yeter' mesajı gündem oldu!
Sinan Oğan'ı soğanlı, pilavlı görselle tiye aldılarSinan Oğan'ı soğanlı, pilavlı görselle tiye aldılar
Anahtar Kelimeler:
kanser Samsun
İlginizi Kulis Çekebilir
Meral Akşener sessizliğini bozdu! 'İddialar gerçek dışıdır'

Meral Akşener sessizliğini bozdu! 'İddialar gerçek dışıdır'

Bahçeli’nin taktığı yüzükteki 'Allah bana yeter' mesajı gündem oldu! Herkes aynı yorumu yapıyor

Bahçeli’nin taktığı yüzükteki 'Allah bana yeter' mesajı gündem oldu! Herkes aynı yorumu yapıyor

Sinan Oğan'ı soğanlı, pilavlı görselle tiye aldılar: "Pilava sadık kalın, mekanın sahibi geri gelmiş"

Sinan Oğan'ı soğanlı, pilavlı görselle tiye aldılar: "Pilava sadık kalın, mekanın sahibi geri gelmiş"

Kafa karıştıran '10 bin adım atın' tartışması! Beyin fonksiyonlarında gerileme meydana geliyor

Kafa karıştıran '10 bin adım atın' tartışması! Beyin fonksiyonlarında gerileme meydana geliyor

Meral Akşener’in Beştepe ziyareti ile ilgili yeni iddia: ‘Çok şaşırtıcı bir durumla karşı karşıyayız’

Meral Akşener’in Beştepe ziyareti ile ilgili yeni iddia: ‘Çok şaşırtıcı bir durumla karşı karşıyayız’

Sinan Oğan 'mekanın sahibi geri geldi' dedi, Fatih Portakal'ın 'siyaseten hortladı' yorumu olay oldu!

Sinan Oğan 'mekanın sahibi geri geldi' dedi, Fatih Portakal'ın 'siyaseten hortladı' yorumu olay oldu!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.