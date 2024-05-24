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Şampiyonluğu kutlayan Beşiktaş taraftarı Zeki Demirkubuz'u görünce Nuri Bilge Ceylan'a küfürlü tezahürat yaptı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
24.05.2024 09:30
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Beşiktaş dün akşam Trabzonspor'u 3-2 yenerek tarihinde 11. kez Türkiye Kupasını müzesine götürdü. Kutlamalara katılan yönetmen Zeki Demirkubuz'u görenler ise kavgalı olduğu Nuri Bilge Ceylan'a küfürlü tezahüratta bulundu.

Sezonu istediği gibi bitiremeyen Beşiktaş, dün akşam saatlerinde Türkiye kupasını kazanarak taraftarına coşkulu bir akşam yaşattı.

DEMİRKUBUZ DA KATILDI

Beşiktaşlılığıyla bilinen yönetmen Zeki Demirkubuz ise şampiyonluk kutlamalarında takımını yalnız bırakmadı. Beşiktaş taraftarının da sevdiği isimlerden biri olan Demirkubuz'u gören taraftarlar coşkusuna küfürlü tezahüratla devam etti.

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NBC'YE KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT

Yıllardır yaşadıkları gerginlikleriyle gündem olan Nuri Bilge Ceylan-Zeki Demirkubuz tartışması şampiyonluk kutlamalarına damga vurdu. Demirkubuz'u kutlamalarda gören bazı Beşiktaşlı taraftarlar Nuri Bilge Ceylan'a hakaret etti.

O anlar kısa sürede sosyal medyada kendine yer buldu. Bazı kullanıcılar tezahüratı desteklese de bazı kullanıcılar tepki gösterdi.

Konuyla ilgili yapılan bazı yorumlar şu şekilde;

Yapmayın derken ki isteksizliği bağırttı.

Sanat ve sanatçının şu şekil yanında olacaksın işte.

NBC abim sonraki filmde göndermeli sahneyle cevabı yapıştırır yalnız.

Nuri bilge o esnada evde oturmuş çay içerken bu videoya denk geliyor.

Yüzündeki mutlu ifade?

Ayıp ama ahlak yok.

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Anahtar Kelimeler:
Nuri Bilge Ceylan Zeki Demirkubuz Küfür beşiktaş
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