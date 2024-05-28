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  2. Robotlar eğitiliyor! Kafa nakli gerçek mi oluyor? Alphan Manas yanıtladı "2030'da doğanlar %50 oranında ölümsüzlüğü yakalayacak"

Robotlar eğitiliyor! Kafa nakli gerçek mi oluyor? Alphan Manas yanıtladı "2030'da doğanlar %50 oranında ölümsüzlüğü yakalayacak"

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
28.05.2024 10:50
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Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte sağlık alanında da gelişmeler yaşanıyor. Mesut Yar ile Gece Hattı programına konuk olan girişimci ve iş insanı Alphan Manas, 'Kafa nakli gerçek mi oluyor?' sorusunu yanıtladı. İlerleyen teknolojini sağlık üzerindeki etkileri hakkında ön görülerde bulunan Manas, 2030 yılında doğan kişilerin %50 oranında ölümsüzlüğü yakalayabileceklerini iddia etti.

Robotlar eğitiliyor! Kafa nakli gerçek mi oluyor? Alphan Manas yanıtladı "2030'da doğanlar %50 oranında ölümsüzlüğü yakalayacak"

Yapay zeka teknolojileri cerrahi işlemlere farklı bir boyut kazandırdı. Fütüristler Derneği Kurucu Başkanı Alphan Manas, Habertürk Tv'de yayımlanan Mesut Yar ile Gece Hattı programına özel açıklamalarda bulundu.

YAŞLANMAYI GERİ ÇEVİRECEKLER

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Fütüristler Derneği Kurucu Başkanı Alphan Manas, "2030-2035'lere geldiğimizde mutlaka bir şeyler olacak ama şu anda elimizdeki teknolojiyle bunu başarmamız pek mümkün gözükmüyor. Şu anda çalışmalar çok daha ileri seviyede kafa naklinden. Yaşlanmayı geri çevirme yani hücreleri tekrar geri çevirme noktasında ilerliyor." dedi.

2015'TE KAFA NAKLİ GİRİŞİMİ OLDU

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Daha önceki yıllarda da bir kafa nakli girişimi olduğundan bahseden Manas, "Sonuç olarak biz kafayı değiştirerek ulaşmak istediğimiz şey iki nedenden dolayı olabilir bir genç bir vücuda sahip olmak ikincisi ise sakat veya işte omurilik felci olan insanları ayağa kaldırmak olabilir. 2015'te bir İtalyan bir doktor bunu buna girişti. 2017'de donör bulundu. Omurilikle ilgili hastalığı olan bir Rus donördü. Çin'den Hatta bir profesör getirildi fakat o konu bir anda yok oldu. Yani aslında baktığımızda o günden bugüne sadece değişen yapay zekanın bize kattığı hız olacaktır. Yani aynı anda 10-20 tane cerrahı çalıştırmak yerine 20-50 tane robot cerrahı aynı anda çalıştırıyor olacaklar." ifadelerine yer verdi.

OMURİLİK FELCİNE DESTEK OLABİLECEK TEKNOLOJİLER

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Kafa naklinden öte daha çok omurilik felci gibi hastalıklarda teknolojinin ilerleyeceğine değinen Alphan Manas, "Bundan tam bir yıl önce rahim nakli 10 saatte yapıldı. Bir yıl önce de yapay zeka vardı. Yani bizi biz bunu bir vizyon olarak görebiliriz ama benim görüşüm biz kafayı nakletmeden önce vücudu gençleştirecek omurilik rekonstrüksiyonu yapabilecek yani omurilik felci olan insanların felcine destek olabilecek ve değişime uğratabilecek teknolojilerde çok daha ileri gideceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

300 YIL YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

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Alphan Manas: "Bizler sosyolojik olarak, 50-60 yaşında emekli olan insanlar olarak, 300 yaşına kadar yaşasanız 240 yıl ne yapacaksınız? Yaşadığımız dünya buna hazır değil. yani insanların çok uzun süre yaşamalarına hazır değil. Bu arada başka bir konu var. Bu daha henüz ispatlanmış bir konu değil ama kafamızda beynimizdeki nöronların çok az bir kısmı da kalbimizde bulunuyor. Yani kalbimizde de nöron var. Dolayısıyla beynimizin bir bölümünün dağılmış olduğunu düşünüyoruz ve bunun ötesinde DNA'mızda yazılı olan bilgilerin ne kadarı beyinle uyumlu olarak çalışacak bunu bilmiyoruz. Onun yerine biz çok daha farklı bir şekilde organları tekrar yaratabiliriz. Bakın atan kalp yapıldı. Birçok organı üç boyutlu olarak yapabiliyor olacağız, bunları nakil ediyor olabileceğiz. Dolayısıyla benim görüşüm kafa nakline gelmeden 2030'a kadar biz gençleştirmeye döneceğiz. Hatta şunu o zaman ben de iddiayla söylüyorum 2030'da doğanlar %50 oranında ölümsüzlüğü yakalayabilecekler."

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Anahtar Kelimeler:
felç yapay zeka donör nakil
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