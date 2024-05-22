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Reisi'nin ölümünde kayıp 30 saniye! Arkadaki helikopterdeydi, kaza anını anlattı... Pilot kabinindeki detay 'Suikast mı?' sorusunu akıllara getirdi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
22.05.2024 09:37
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin öldüğü helikopter kazasının yankıları sürerken, İran ordusu kazaya dair soruşturma başlattı. Söz konusu kazaya neyin sebep olduğu gizemini korurken, o gün helikopter konvoyunda bulunan Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Gulam Hüseyin İsmaili, yaşananları ilk kez anlattı. İsmaili, 30 saniye içinde Reisi'nin içinde bulunduğu helikopterin gözden kaybolduğunu belirtirken, pilot kabinindeki yangın detayı ise suikast iddialarını gündeme getirdi.

Reisi'nin ölümünde kayıp 30 saniye! Arkadaki helikopterdeydi, kaza anını anlattı... Pilot kabinindeki detay 'Suikast mı?' sorusunu akıllara getirdi

İran; Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazası sonucu ölümüyle sarsıldı. Pazar günü meydana gelen helikopter kazası sonrası ülkede 5 günlük yas ilan edildi. Bayraklar yarıya indirilirken, ilk cenaze töreni dün Tebriz'de yapıldı. Binlerce kişi naaşları taşıyan kamyonun etrafını sararken, tabutlara dokunabilmek için birbirleriyle yarıştı.

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SORUŞTURMADA KRİTİK DETAY

İran'ı yasa boğan helikopter kazasına neyin sebep olduğu ise belirsizliğini korurken, İran'ın sivil havacılık kurumu yerine ordunun soruşturma başlatması dikkat çekici.

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KAZA ANINDA NELER YAŞANDI? İLK KEZ ANLATTI

Kaza mı sabotaj mı? sorusu tüm dünyanın gündeminde yer alırken, pazar günü Azerbaycan sınırındaki baraj açılışından Tebriz'e doğru yola çıkan helikopter konvoyunda yer alan Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Gulam Hüseyin İsmaili, o anlarda neler yaşandığını ilk kez anlattı.

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ARKADAKİ HELİKOPTERDEYDİ

İran devlet kanalı IRIB'e açıklamalarda bulunan İsmaili, İranlı yetkilileri taşıyan 3 helikopterden birinde olduğunu ifade etti.

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Uçuşun başlarında havanın açık olduğunu ve barajın alt tarafından Tebriz'e doğru ilerlediklerini belirten İsmaili, Songon Bakır Madeni'nin bitişiğindeki bölgede yaklaşık yarım saatlik yolculuk yaptıklarını ve ardından rotanın alanın bitişiğindeki vadide bulut kümelenmesi oluştuğunu kaydetti.

Vadi tabanın bir sis olduğunu ancak havanın açık olduğunu belirten İsmaili, "Bu noktanın küçük bir alanında bulutlar vardı ama uçuş yüksekliği açısından bu bulutlarla aynı seviyedeydik hatta biraz daha alçaktaydık." dedi.

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"30 SANİYE SONRA YANIMIZDA YOKTU"

Helikopter filosunun komutanı ve Reisi'yi taşıyan helikopterin pilotu olan Mustafavi'nin diğer helikopterlere, irtifa kazanarak bulutların üzerine çıkıp devam etmeleri komutunu verdiğini aktaran İsmaili, şunları kaydetti:

"Helikopterler bulutların üzerine çıktı. Bizimki 3 numaralı helikopterdi. Ortadaki helikopter Cumhurbaşkanı'nı taşıyordu. Önde de bir diğer helikopter vardı. Pilotumuz 30 saniye sonra (Reisi'nin bulunduğu) ana helikopterin yanımızda olmadığını fark etti. Koşullar son derece normal ve sıradandı ve zor bir durum yoktu. Bazı hava yolu uçuşlarında bile titreşimler oluyor ama bu rotada her şey normaldi ve bulutlar anında yok oldu. Daha sonra, altımızda bulutların olmadığı bir havadaydık, ayaklarımızın altındaki (dağların) sırt hattını görebiliyorduk ve hemen yakınında Songun Bakır Madeni vardı."

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PİLOT, HEMEN GERİ DÖNDÜ

Cumhurbaşkanı'nı taşıyan helikopteri aramak amacıyla içinde bulunduğu helikopterin pilotunun geri döndüğünü anlatan İsmaili, "Yardımcı pilota 'Neden geri dönüyorsunuz?' diye sordum. 'Helikopterlerden birinin gelmediğini, acil iniş yaptığını varsayıyoruz çünkü ne kadar çağrı yaparsak yapalım telsiz iletişimimiz kesiliyor ve cevap vermiyor.' dedi. 'Pilot, 1 dakika 30 saniye önce telsiz iletişimimiz olduğunu' söyledi." dedi.

İsmaili, helikopterin döndüğü noktada alanın üzerinde birkaç tur attığını ancak bulutlardan dolayı aşağıyı iyi göremediklerini belirterek, "Bulutun altına girmeleri mümkün değildi. Birkaç turdan sonra Songon madeni yakınlarında iniş yaptık." dedi.

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"AĞAÇLARIN ALTINDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Reisi'yle aynı helikopterdeki Tebriz Cuma İmamı Muhammed Ali Al-i Haşim ile iletişime geçerek nerede olduklarını sorduğunu kaydeden İsmaili, şöyle devam etti:

"Ağaçların altında olduğunu söyledi. Diğer arkadaşların iyi olup olmadığını sorduğumda ise 'Kimseyi görmüyorum ve yalnızım, ne olduğunu anlamıyorum, etrafımda kimse yok' cevabını aldım. Ormanlık alanda bulunduğu bilgisini verdi. Cumhurbaşkanı'nın helikopterinin kaza yaptığı hemen anlaşıldı ve biz de kaza yerine en kısa sürede ulaşmak ve kurtarma faaliyetlerininin başlatılması için harekete geçtik. Bakır madeninde uygun arabalar, gerekli sağlıkçılar ve ambulanslar vardı. Sağlık personelini yanımıza alarak kazanın meydana geldiğini düşündüğümüz bölgeye gittik."

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"ÇAĞRILARI CEVAPLADI AMA..."

Haşim'le yaklaşık üç dört kez konuştuğunu söyleyen İsmaili, "Diğer meslektaşlarımız da kazadan 3-4 saat sonrasına kadar sık sık kendisiyle iletişime geçiyorlardı, Ali Haşim Bey çağrıları cevapladı ama verdiği cevaplar iyi olmadığını ve sadece hayatta olduğunu gösteriyordu." açıklamasını yaptı.

Daha sonra helikopterdeki diğer yolcuların "anında öldüğünü" öğrendiklerini belirten İsmaili, "Cesetlerin durumu, kazadan hemen sonra şehit olduklarını gösterdi." dedi.

PİLOT KABİNİNDEKİ YANGIN DETAYI

Öte yandan pilot kabinindeki yangın detayı ise gündem yarattı. Gelen ilk kaza raporu bilgilerine göre düşen helikopterdeki pilotların bulunduğu kabinde yanma olduğu, pilot ve iki görevlinin de yanarak öldüğü tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin bulunduğu ana gövdenin ise kabinden ayrıldığı belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
İran helikopter İbrahim Reisi
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