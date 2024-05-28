Refah'taki çadır kente saldırı bardağı taşırdı! İsrail'e karşı sokaklara çıktılar: ABD, Almanya, Fransa, Tunus, Kanada...

İsrail; çocuk, yaşlı, kadın demeden katliamlarına devam ediyor. Aylardır dünyanın gözü önünde Gazze'de açık açık katliam yapan İsrail ordusu, son olarak Filistinlilerin sığındığı Tal Al-Sultan Kampı’na saldırı düzenledi. Korkunç saldırıda en az 45 kişi yaşamını yitirirken, yaklaşık 250 kişi de yaralandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu çadır kampa düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada saldırıyı "trajik bir hata" olarak nitelendirdi, saldırı hakkında soruşturma yürütüleceğini ifade etti.
İsrail ordusunun Filistin halkına yönelik saldırısı tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Başta Türkiye olmak üzere ABD, Almanya, Fransa, Kanada ve Tunus'ta protesto gösterileri düzenlendi.
ABD'nin New York kentinde yüzlerce gösterici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesi talebiyle gösteri düzenledi.
Göstericiler, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıya tepki gösterirken Filistin bayrağı ve savaş karşıtı pankartlar taşıdı.
Manhattan bölgesinde düzenlenen gösteriye katılan bazı Filistin destekçileri polis tarafından gözaltına alındı.
ABD'nin California eyaletinde bulunan Oakland kentinde bir araya gelen Filistin yanlısı protestocular, İsrail'in Refah'a saldırısını gece nöbeti tutarak protesto etti.
ABD'nin Michigan eyaletinde bulunan Detroit kentinde de yüzlerce gösterici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesi talebiyle gösteri düzenledi.
Göstericiler, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıya tepki gösterirken Filistin bayrağı ve savaş karşıtı pankartlar taşıdı.
Kanada'nın Toronto kentinde bulunan yüzlerce gösterici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesi talebiyle İsrail Başkonsolosluğu önünde gösteri düzenledi.
Göstericiler, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıya tepki gösterirken Filistin bayrağı ve savaş karşıtı pankartlar taşıyarak başkonsolosluk önünden Toronto Üniversitesi'ne doğru yürüyüşe geçti.
Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Başkent sokaklarında bir araya gelen Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen çocukları temsil etmek için kanlı kefenlere sarılmış oyuncak bebekler hazırladı.
Polisle göstericiler arasında yer yer tansiyon yükseldi.
Tunus'un başkenti Tunus'ta yüzlerce gösterici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesi talebiyle gösteri düzenledi.
Göstericiler, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıya tepki gösterirken Filistin bayrağı ve savaş karşıtı pankartlar taşıdı.
Almanya’da İsrail'in Refah kentinde yerlerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırı protesto edildi. Başkent Berlin’de binlerce kişi İsrail’in saldırısını protesto etmek için kentin sembol yerlerinden Alexanderplatz Meydanı'nda toplandı. Filistin bayrakları ve üzerinde “Özgür Filistin”, “Ellerinizi Refah’tan çekin”, "Canavarı silahlandırmayı durdurun", “Tüm gözler Refah’ta", “İsrail’i silahlandırmayı durdurun” yazan dövizler taşıyan göstericiler, “Boykot İsrail”, “Netanyahu terörist”, “İsrail çocukları ve kadınları öldürüyor ”, “Soykırımı durdurun” şeklinde ve Alman hükümeti aleyhinde sloganlar attı. Kur’an-ı Kerim’in okunduğu ve tekbir getirilen gösteride İsrail’in saldırılarının durdurulması istendi.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına gerçekleştirdiği saldırıya tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Petro, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail'in Refah'ta "katliam" yapmaya devam ettiğini belirtti.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin Devleti'ni uluslararası insan haklarına saygılı ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde bugün resmi olarak tanıyacaklarını söyledi.