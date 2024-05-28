Refah'taki çadır kente saldırı bardağı taşırdı! İsrail'e karşı sokaklara çıktılar: ABD, Almanya, Fransa, Tunus, Kanada...

İsrail; çocuk, yaşlı, kadın demeden katliamlarına devam ediyor. Aylardır dünyanın gözü önünde Gazze'de açık açık katliam yapan İsrail ordusu, son olarak Filistinlilerin sığındığı Tal Al-Sultan Kampı’na saldırı düzenledi. Korkunç saldırıda en az 45 kişi yaşamını yitirirken, yaklaşık 250 kişi de yaralandı.

NETANYAHU 'HATA' DEDİ, TÜM DÜNYA SOKAKLARA ÇIKTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu çadır kampa düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada saldırıyı "trajik bir hata" olarak nitelendirdi, saldırı hakkında soruşturma yürütüleceğini ifade etti.

İsrail ordusunun Filistin halkına yönelik saldırısı tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Başta Türkiye olmak üzere ABD, Almanya, Fransa, Kanada ve Tunus'ta protesto gösterileri düzenlendi.



