Rahim ağzı kanserini yüzde 90 önlüyor 'Haberler umut verici' deyip açıkladılar: Ölümcül hastalığı ortadan kaldırabilir! İBB'nin ücretsiz HPS aşısı uygulaması da başladı

HPV aşısı son dönemde; önemi en çok vurgulanan aşılardan bir tanesi. Ölümcül riskler barındıran rahim ağzı kanseri vakalarına karşı ciddi koruma sağladığı belirtilen aşı ile ilgili hem yurt dışında hem de Türkiye'de önemli adımlar atılıyor. İngiltere'de yapılan bazı çalışmalar; aşının etkilerini ortaya koyarken rahim ağzı kanseri vakalarının azaltılması ve hatta tamamen ortadan kaldırılması konusunda dikkat çeken adımlar atıldığını gözler önüne seriyor. Bunun yanı sıra Türkiye'de de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ücretsiz HPV aşısı uygulamasını duyurmuştu. İşte HPV aşısı ile ilgili bilinmesi gerekenler...

The Sun'da yer alan habere göre; yeni bir araştırma, HPV aşısının rahim ağzı kanseri vakalarını yüzde 90 oranında azalttığını ortaya koydu. Bilim insanları, İngiltere'de yayınlanan Big Brother programının yarışmacısı Jade Goody'nin henüz 27 yaşındayken ölümüne neden olan hastalığın, aşı sayesinde "hayatımız boyunca" ortadan kaldırılabileceğini söylüyor.

Londra Queen Mary Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma, aşının en çok 8. sınıfta yapıldığında etkili olduğunu gösteren önceki kanıtlara katkıda bulunuyor. Ayrıca aşının sosyo-ekonomik spektrumda benzer şekilde işe yaradığı ve çoğu vakanın daha yoksun gruplarda önlendiği tespit edilmiştir.

"HPV AŞILAMA PROGRAMI RAHİM AĞZI KANSERİNİ NADİR GÖRÜLEN BİR HASTALIK HALİNE GETİRMENİN YOLUNU AÇIYOR"

Şimdiye kadar, HPV aşısının toplum genelinde eşit olmayan bir etkiye sahip olabileceği, yani hastalığın en yaygın olduğu yoksun gruplardaki kişileri kaçırabileceği yönünde endişeler vardı. Cancer Research UK'den Michelle Mitchell bununla ilgili "Bugünkü haberler umut verici - HPV aşılama programı rahim ağzı kanserini herkes için nadir görülen bir hastalık haline getirmenin yolunu açıyor" ifadelerini kullandı.

RAHİM AĞZI KANSERİNE YAKALANMA İHTİMALİNİ AZALTIYOR

2008'den bu yana genç kızlara yapılan aşılar, cinsel ilişki sırasında yayılan ve rahim ağzı kanserlerinin yüzde 99'una neden olan insan papilloma virüsünün yüksek riskli türlerine karşı koruma sağlamaktadır. British Medical Journal'da (BMJ) yayınlanan çalışmada, 12-18 yaşları arasında aşı olan 650.000'den fazla kadında rahim ağzı kanseri vakaları incelenmiştir. Aşıyı 12 ya da 13 yaşında olan 20'li yaşlardaki kadınların rahim ağzı kanserine yakalanma ihtimalinin aşılanmamış kadınlara kıyasla yüzde 90 daha az olduğu tespit edilmiştir. Bu arada, 14-18 yaşları arasında telafi aşısı olan kadınların riski yüzde 30 gibi düşük bir oranda azalmıştır.

Araştırmacılar, aşının sosyo-ekonomik gruplar arasındaki etkinliğini karşılaştırdıklarında, en yoksun grupta tahmini 190, en varlıklı grupta ise 60 hastalık vakasını önlediğini tespit ettiler. Araştırmanın başyazarı Profesör Peter Sasieni "Araştırmamız HPV aşısının tüm sosyal gruplardaki insanlara fayda sağlama gücünü vurgulamaktadır. Tarihsel olarak, rahim ağzı kanseri neredeyse diğer tüm kanserlerden daha büyük sağlık eşitsizliklerine sahiptir ve HPV aşılamasının en büyük risk altındaki kişilere ulaşamayabileceği endişesi vardı. Bunun yerine bu çalışma, okul temelli aşılama programının bu boşlukları kapatmaya ve en yoksun topluluklardan insanlara bile ulaşmaya yardımcı olma konusundaki büyük başarısını ortaya koymaktadır. Birleşik Krallık'ta rahim ağzı kanserinin bir halk sağlığı sorunu olmaktan çıkarılması, aşılama ve taramaya erişimin herkes için iyileştirilmesine yönelik eylemlerin sürdürülmesiyle mümkündür." şeklinde konuştu.

Yılda 3,000'den fazla rahim ağzı kanseri vakası görülüyor ancak NHS İngiltere, virüsü bloke ederek 2040 yılına kadar tümörleri tamamen yok etme sözü verdi.

"İNANILMAZ GURUR DUYUYORUM"

Sağlık Bakanı Maria Caulfield "Hükümetin HPV aşısını ülke genelinde yaygınlaştırması sayısız hayat kurtardı ve rahim ağzı kanseri oranlarının büyük ölçüde düşmesine neden oldu. Sadece bir bakan olarak değil, aynı zamanda bir hemşire olarak da bu çalışmadan inanılmaz gurur duyuyorum. Rahim ağzı kanserinin önlenmesi aynı zamanda aileleri tedavi sürecinde yaşadıkları inanılmaz stresli deneyimden kurtarmakta ve NHS'de zaman ve kaynak tasarrufu sağlamaktadır. Uygun durumda olan herkesi, henüz aşı yaptırmamışlarsa aşı yaptırmak için aile hekimleriyle temasa geçmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

NHS İngiltere'nin aşı şefi Steve Russell ise "HPV aşısının özellikle daha yoksun topluluklarda rahim ağzı kanseri oranlarını önemli ölçüde azalttığını gösteren bu çalışmayı memnuniyetle karşılıyoruz. NHS, İngiltere'de rahim ağzı kanserini 2040 yılına kadar ortadan kaldırmayı ve bunu yapan ilk ülkelerden biri olmayı taahhüt etmektedir ve HPV aşısı bu çabada önemli bir araçtır. Aşı okullarda sunulmaktadır ve aşıyı kaçıranlar aile hekimlerine başvurarak 25 yaşına kadar aşı olabilirler." dedi.

AŞI ALIMI DÜŞÜYOR

HPV aşısının kapsamı geçen yıl düştü ve 10. sınıfın sonuna kadar kızların yüzde 16,8'i ve erkeklerin yüzde 21,4'ü aşılanmadı. 2022 yılında korunmayanların oranı kızlar için yüzde 13,5 ve erkekler için yüzde 18,5 idi. HPV aşısı, HPV'nin neden olabileceği boğaz, boyun, baş, penis, vajina ve anüs kanserlerini de önleyebilir. Düzinelerce HPV tipi var ve bunlar çok yaygın; her 10 kişiden sekizinden fazlası yaşamları boyunca en az bir tanesine yakalanır. Çoğu zararsız, ancak bazıları kansere katkıda bulunurken, diğerleri siğillere neden olabilir.

İBB'NİN ÜCRETSİZ HPV AŞISI UYGULAMASI BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlayacaklarını duyurmuştu. İmamoğlu söz konusu açıklamasında Sözümüzü tutuyoruz. Ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlıyoruz. Ülkemizde HPV kaynaklı kanser vakaları artma eğiliminde. Aşının elimize ulaşan ilk dozları için başvuruları almaya başlıyoruz. 16 Mayıs’ta başlayacak olan aşıdan faydalanmak isteyen 9-26 yaş aralığındaki bireyler ve ebeveynleri için başvuru; https://forms.ibb.gov.tr/saglik/ibb-hpv-formu/" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu paylaşımda "HPV'ye bağlı hastalıklarla mücadele ve korunma için en etkili yöntem HPV aşısı yaptırmak" ifadeleri de yer almıştı.

İmamoğlu'nun duyurduğu ücretsiz HPV aşısı uygulaması bugün başladı.

İBB ÜCRETSİZ HPV AŞISI BAŞVURULARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanlığı Sağlık ve Hıfzıssıhha Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen HPV Aşı Uygulaması Projesi'nden İstanbul'da ikamet eden ve belediyeden sosyal yardım alan 9-26 yaş arası kişiler yararlanabilecek.

Ücretsiz HPV aşısı uygulaması için belirtilen adres üzerinden başvuruda bulunmak gerekiyor. Aşı için belirlenen kriterleri taşıyan ve başvuruları onaylanan İstanbullular, İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Şehzadebaşı Tıp Merkezi, Darülaceze Tıp Merkezi ve Esenyurt Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezleri'nde aşılarını ücretsiz yaptırabilecek. Etkili koruyuculuğun sağlanabilmesi için aşılama 9-15 yaş aralığındaki bireyler için iki doz, 15 yaş üzeri bireyler için üç doz olarak uygulanacak. Aşılama yapıldığında yaş durumuna göre belli bir periyotta diğer dozların yapılması zorunlu kılınacak.







