Prof. Dr. Naci Görür en çok endişe ettikleri bölgeyi açıkladı! 'Korkuyorum ki tarih yine tekerrür edecek'

6 Şubat'ta 11 ili etkileyen depremler sonrasında uzman isimler Marmara'da beklenen deprem için uyarılarını yapmaya devam ediyor. Depreme dirençli kentler oluşturulması yönünde çağrıda bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Naci Görür, programda şu an en çok endişe ettikleri bölgeyi de açıkladı. İşte Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamasından satır başları:
"Eğer tarih tekerrür ederse bu bizim bi bakıma cehaletimizden olur. Tarihin tekerrür etmesi bir kayde değildir. Siz tarihten ders almazsanız, gerekeni yapmazsanız tarih tekerrür eder, aynı hataya bir defa daha düşersiniz. Biz tarih tekerrür etmesin diye bas bas bağırıyoruz. Marmara'ya İstanbul'a dikkat edin, depreme hazırlayın diye...
Bunu 6 Şubat depremlerinden önce de söylüyordum. Marmara'da tedbir alın diyoruz ki 6 Şubat tekerrür etmesin, insanlarımız ölmesin. Korkuyorum ki tarih yine tekerrür edecek.
Şu anda bizim en çok endişe ettiğimiz bir yer Tunceli yöresi, yani Erzincan-Bingöl Karlıova arası. Burası deprem olma periyodu dolmuş, tehlikeli bir boyuta gelmiş artık."