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Prof. Dr. Naci Görür en çok endişe ettikleri bölgeyi açıkladı! 'Korkuyorum ki tarih yine tekerrür edecek'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
18.05.2024 20:46
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Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir programda "Siz tarihten ders almazsanız, gerekeni yapmazsanız tarih tekerrür eder. Marmara'da tedbir alın diyoruz ki 6 Şubat tekerrür etmesin, insanlarımız ölmesin. Korkuyorum ki tarih yine tekerrür edecek" dedi. Görür ayrıca en çok endişe ettikleri bölgeyi açıkladı.

Prof. Dr. Naci Görür en çok endişe ettikleri bölgeyi açıkladı! 'Korkuyorum ki tarih yine tekerrür edecek'

6 Şubat'ta 11 ili etkileyen depremler sonrasında uzman isimler Marmara'da beklenen deprem için uyarılarını yapmaya devam ediyor. Depreme dirençli kentler oluşturulması yönünde çağrıda bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür, programda şu an en çok endişe ettikleri bölgeyi de açıkladı. İşte Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamasından satır başları:

"DERS ALMAZSANIZ TARİH TEKERRÜR EDER"

"Eğer tarih tekerrür ederse bu bizim bi bakıma cehaletimizden olur. Tarihin tekerrür etmesi bir kayde değildir. Siz tarihten ders almazsanız, gerekeni yapmazsanız tarih tekerrür eder, aynı hataya bir defa daha düşersiniz. Biz tarih tekerrür etmesin diye bas bas bağırıyoruz. Marmara'ya İstanbul'a dikkat edin, depreme hazırlayın diye...

"KORKUYORUM Kİ TARİH YİNE TEKERRÜR EDECEK"

Bunu 6 Şubat depremlerinden önce de söylüyordum. Marmara'da tedbir alın diyoruz ki 6 Şubat tekerrür etmesin, insanlarımız ölmesin. Korkuyorum ki tarih yine tekerrür edecek.

"EN ÇOK ENDİŞE ETTİĞİMİZ YER..."

Şu anda bizim en çok endişe ettiğimiz bir yer Tunceli yöresi, yani Erzincan-Bingöl Karlıova arası. Burası deprem olma periyodu dolmuş, tehlikeli bir boyuta gelmiş artık."

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naci görür
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