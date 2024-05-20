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Prof. Dr. Celal Şengör söyleşide telefonuyla ilgilenen kişiye çok sert çıktı: 'Ahırda kişneyen attan farkı yok'

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
20.05.2024 14:42
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Ünlü profesör Celal Şengör Ankara'da bir söyleşiye katıldı. Söyleşide Şengör'ün dikkatini telefonuyla oynayan bir seyirci çekti. Seyiriciye ağır sözler sarf eden Şengör'ün o anları sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte söyleşiye damga vuran anlar!

Prof. Dr. Celal Şengör Ankara’da katıldığı bir söyleşi sırasında telefonuyla oynayan seyirciye çok sert çıktı. Şengör, "Herifin ahırda kişneyen attan farkı yok" şeklinde bir söylemde bulundu. Şengör'ün bu söylemi sosyal medyada viral oldu.

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"AHIRDA KİŞNEYEN ATTAN FARKI YOK"

Profesör Celal Şengör o anlarda şu ifadeleri kullandı:

"Ahır mı burası, ülkemizin kültür seviyesini gösteriyorsun. Ahırda kişneyen attan farkı yok. Atatürk, bu katırları adam etmek için uğraştı, 57 yaşında gitti adam sırf şunu yapayım diye, insan seviyesine gelsinler diye."


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Celal Şengör Ankara söyleşi
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