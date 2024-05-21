Pof. Dr. Canan Karatay'dan kritik uyarı: Bağımlılık yapıyor, yavaş yavaş bırakın! "Yedikçe bırakamıyorsunuz"

Prof. Dr. Canan Karatay sağlık alanında verdiği önemli bilgileriyle adından söz ettiriyor. Bu kez bir YouTube programına konuk olan ünlü profesör, bağımlılık yapan bir besinin yavaş yavaş bırakılması gerektiğini belirtti. Öte yandan en sevdiği ve sıklıkla tükettiği yemeklerden de bahseden Karatay, yemeklerin yanında turşu ve soğan yediğini söyledi. Canan Karatay'ın bağımlılık yağan besine dair uyarıları haberimizde.

YAVAŞ YAVAŞ BIRAKIN

"Bu zamanda ekmeğin yerine alacak hiçbir şey yok yemeyin. Hepsi ilaçlı, hepsi tehlikeli Birdenbire bırakmak da mümkün değil. Yavaş yavaş azaltarak bırakılabilir. Damak tadı bunu istiyor, damak tadını da gidermek için ağzınıza kristal kaya tuzu koyun kristal kaya tuzunu emin. Damakta meydana gelen umami denilen beşinci bir duyu var. Bunu bir Japon hekim buldu. O tadı almak için devamlı glutamat almak istiyorsunuz. Hepsinde glutamat var diğer adıyla Çin tuzu. Hepsinde früktoz yani mısır şurubu şekeri var. Siz devamlı yedikçe onları istiyorsunuz. Çünkü endüstrinin müthiş oyunu. Sizi bağımlı yapıyor. Ekmek bağımlılığı uyuşturucu madde bağımlılığına eşittir. Bitti, yemez o kadar! Doyamıyorum diyenlere cevabım köy yumurtası yesinler günde 10 tane hiçbir şeyleri kalmaz."

YEMEĞİN YANINDA TURŞU VE SOĞAN YİYİN

En sevdiği tencere yemeği sorulan Karatay, "Her şeyi severim ben. Etli patates, etli kapuska, kapuska, etli karnabahar yeriz. Zeytinyağlılar yeriz, barbunya çok güzel, etli kuru fasulye, kıymalı kuru fasulyenin üstüne yemek mi var? Ama pilavsız olacak ekmek yemeyin pilav yemeyin ev turşusu ve de soğan yiyin."







