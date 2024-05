Pof. Dr. Canan Karatay'dan 7 bin yıllık doğal ilaç: Vücuttaki virüs ve parazitleri anında öldürüyor, toksinleri söküp atıyor!

Hastalık, sağlık ve yaşama dair açıklamalarıyla adından söz ettiren Canan Karatay, Ferda Yıldırım'ın YouTube kanalında yayımlanan programa konuk oldu. Birbirinden değerli önerilerde bulunan ünlü profesör, ev sirkesinin kullanım alanlarından bahsetti. Sirkenin vücuttaki toksinleri attığını ve virüs ve mikropları öldürdüğünü belirten Karatay, kendi ev temizliğinde de kullandığını açıkladı. İşte detaylar...

7 BİN YILLIK DOĞAL İLAÇ

Doğal ev sirkesini şiddetle tavsiye eden Canan Karatay, "7.000 yıllık doğal ilaç Lütfen bunu kullanın… Sirke ama evde yapılan sirke olacak. Market sirkesini ev temizliği için kullanılabilir. Ben onu kullanıyorum. Yerler düz sirkeyle siliniyor ama her gün değil. Evde halı olmadığı için misafirler gelip ayakkabılarıyla girdikleri zaman siliniyor. Onun dışında düz sirkeyle haftada bir temizlik yapılıyor, her gün değil. Halılar içeride var sirkeyle silinir pırıl pırıl olur halılar. Çamaşır makinesine İngiliz karbonatı girer bizim evde. İçilebilir olan İngiliz karbonatı. Bende bulaşık makinesi yok ama bulaşık makinesinde de sirke pırıl pırıl yapar. Bütün kullanılan deterjanlar ve dezenfektanların ana maddesi İngiliz karbonatıdır. Temizlik yapan odur ama kimyasal olarak koku ve aroma ekliyorlar." ifadelerine yer verdi.

"HER GÜN TUVALET TEMİZLENMEZ"

Her gün çamaşır suyuyla tuvalet temizlemenin sakıncalı olduğu belirten Karatay, "Her gün tuvalet temizlenmez o çamaşır sularıyla kusura bakmayın. Hakikaten insanlara panik yarattılar. İçimizden çıkan bir şey idrar olabilir, büyük abdest alabilir niye mikrobik olsun ki? İçimizden çıkıyor… Suyu çekersin gider, haftada bir de sabun suyla yıkarsın. Ama reklamlarda bu mikropları çok korkunçmuş gibi anlatıyorlar." dedi.

"EN SAĞLIKLI İÇECEK"

Son olarak ev sirkesinin her türlü mikrop, virüs ve parazitleri yok ettiğinin altını çizen ünlü profesör, "Ev sirkesi kendileri yaptığı zaman en sağlıklı içecektir. Bakın sirke ev sirkesinden bahsediyorum 7.000 yıllık doğal ilaçtır. Virüsleri öldürür, bakterileri öldürür, her türlü mikrobu öldürür, her türlü paraziti öldürür, toksinleri öldürür, kireci söker. Yeterli fazla miktarda uyguladığınızda kireç söker. Çaydanlıklar falan kireç tuttuğu zaman sirke kaynatırız. Ev sirkesi sabahları içilebilir. Aynı zamanda salataya da eklenebilir." diyerek açıklamasını tamamladı.