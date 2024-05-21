Peş peşe iki canlı yayına farklı çıkınca dikkatlerden kaçmadı! Gazeteci Sevilay Yılman İran'da uyarıldı: "Değiştirmemi istediler"

Helikopter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için 3 gün sürecek cenaze törenleri bugün Tebriz'de başladı. Yoğun katılımın dikkat çektiği cenazede izdiham da yaşandı. Gazeteci Sevilay Yılman da kıyafetini değiştirmek zorunda kaldığını anlattı.

İKİ YAYIN ARASINDA MONT DEĞİŞTİRDİ

Cenaze töreni için Tebriz'de bulunan Sevilay Yılman, Ekol TV'de bölgedeki son durumu aktardığı bir önceki yayında üzerine beyaz bir mont giymişti.

Daha sonra tekrar canlı yayına bağlanan Yılman, kameralar karşısına bu kez üzerinde siyah bir montla çıktı.

"KALABALIĞA UYUM SAĞLAYACAK BİR ŞEY GİYMEMİ İSTEDİLER"

Cenaze töreniyle ilgili son gelişmeleri paylaşan Yılman şöyle konuştu:

"Çok şey konuşulmuyor. Çok büyük bir izdiham oldu. O yüzden canlı yayına bağlanamadık, interneti kestiler. Bizi de polisler, İran istihbaratı uyardı. Hatta beyaz bir montum vardı, onu da değiştirmemi istediler. Kalabalığa uyum sağlayacak bir şey giymemi istediler."





