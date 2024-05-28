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"Pert" olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet'in 'büyü' iddiası gündem oldu: "Yavrularımızı geceleri kaldırıp sihir yaptırıyorlar"

28.05.2024 08:51
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Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü çok tartışılacak bir 'büyü' iddiası ortaya attı. Kendisinin "pert" olduğunu, çevresindekilerin de hastalandığını söyleyen Ünlü, İsmailağa Cemaati için "Gecenin kaçında 9-10 tane kız talebeyi kaldırıp sihirler yaptırıyorlar. Yavrularımızı büyü işlerine kullanıyorlar" diye konuştu.

"Pert" olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet'in 'büyü' iddiası gündem oldu: "Yavrularımızı geceleri kaldırıp sihir yaptırıyorlar"

Haftalık sohbetleri YouTube'den yayınlanan 'Cübbeli Ahmet'in son konuşmasındaki büyü sözleri sosyal medyada hızla yayıldı. İsmailağa Cemaati'nde kız çocuklarına geceleri büyü yaptırıldığını öne süren Ahmet Mahmut Ünlü "Ben bunları bilmesem söylemem" dedi.

"BÜTÜN HOCA EFENDİLER ÇOK FENA"

Geçtiğimiz hafta yayınlanan konuşmasında Cübbeli Ahmet hastalıklardan dem vurarak "Sihirler çok yapıyorlar. Bütün hoca efendiler çok fena. Şûranın hoca efendilerinde de, birçok ailelerimizde tüm kabri şerife gideceğiz" dedi.

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"KIZ TALEBELERİ GECENİN KAÇINDA KALDIRIYORLAR"

Ünlü, daha sonra şunları ifade etti:

"Ben pert oldum, Mehmet İslamoğlu hoca hasta, herkes hasta oluyoruz. Bu hastalıkları keşif ehli, havas ehli insanlar bize söylüyorlar. Gecenin kaçında 9-10 tane kız talebeyi kaldırıp sihirler yaptırıyorlar. Yavrularımızı büyü işlerine kullanıyorlar."

"KAÇ TARİKTEN GELDİ BU"

Büyü iddiasını savunan Ünlü "Ben bunları bilmesem söyleyecek adam değilim, kimseye iftira atacak bir adam değilim. Kaç tarikten geldi bu yani" diye konuştu.

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İSMAİLAĞA CEMAATİ'NDEN KOVULMUŞTU

Cübbbeli Ahmet ile İsmailağa Cemaati arasındaki anlaşmazlık sonucu cemaatten yapılan açıklamada, Ünlü'nün "cemaatle hiçbir bağı kalmadığı" ifade edilmişti. Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Bir süredir kendisiyle yapılan istişarelere rağmen tavrını değiştirmemekte ısrar eden, ihvânımızı ve kamuoyunu yanlış biçimde yönlendirmeyi sürdüren Cübbeli Ahmet Hoca, söz ve davranışlarıyla tarîkatımıza ve hizmetlerimize zarar veren biri hâline gelmiş ve Hasan Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin şeyhliğini kabul etmemiştir. Bu gerçeğe binaen kendisinin tekkemiz ve cemaatimizle hiçbir ünsiyetinin kalmadığını, görüş ve açıklamalarının cemaatimiz açısından hiçbir bağlayıcılığının bulunmadığını ihvânımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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Ahmet Mahmut Ünlü büyü İsmailağa Cemaati cübbeli ahmet
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