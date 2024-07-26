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  2. Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt! Platforma sırtında küfeyle geldi: 'Getir sandığı, küfeyi biz taşıyacağız'

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt! Platforma sırtında küfeyle geldi: 'Getir sandığı, küfeyi biz taşıyacağız'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
26.07.2024 20:30
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli maaşlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bunların sırtında maalesef küfe yok" sözlerine yanıt verdi. Konuşma yaptığı platforma küfeyle gelen Özel, "Taşıyamayanlar bırakacak, taşıyanlar gelecek. Getir sandığı, küfeyi biz taşıyacağız. Emeklileri biz ayağa kaldıracağız, söz veriyoruz" dedi.

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt! Platforma sırtında küfeyle geldi: 'Getir sandığı, küfeyi biz taşıyacağız'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hükümete emekli maaşlarının en az asgari ücret seviyesine yükseltilmesi yönünde çağrılarda bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu çağrı sorulmuş ve Erdoğan şu yanıtı vermişti:

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

“Bunların sırtında maalesef küfe yok. Biz ölçüyoruz, biçiyoruz. Nasıl bu işi ekonomik dengeleri bozmayacak biçimde götürürüz? Buna bakıyoruz, adımlarımızı da buna göre atıyoruz.”

"GETİR SANDIĞI, KÜFEYİ BİZ TAŞIYACAĞIZ"

Bugün küfeyle konuşma yaptığı platforma çıkan Özel şunları aktardı:

"Ben emekliyi aslan gibi taşırım aslan gibi. Asgari ücretliyi taşırız biz. Biz bu milleti taşırız. Eğer taşıyamıyorsan bırak küfeyi, milletin sırtından in. Sen bu milletin sırtına yüksün, emekliler değil, asgari ücretliler değil, esnaf değil, çiftçiler değil. Biz bu küfeye ne yük koyarsan koy taşırız. Taşıyamayanlar bırakacak, taşıyanlar gelecek. Getir sandığı, küfeyi biz taşıyacağız. Emeklileri biz ayağa kaldıracağız, söz veriyoruz."

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Express
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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan CHP emekli
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