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Özgür Özel'den Arapça tabela açıklaması! 'Benim de hoşuma gitmiyor, dediğim şey...'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
16.05.2024 22:19
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Arapça tabelalara ilişkin olarak "Etkileşim alacağım diye artık Arapça tabelalara karışmayın. Arapça Kur'an dilidir, halk incinir" demiş ve sözleri gündem olmuştu. Özel konuyla ilgili yaptığı yeni açıklamada "Arapça tabelalar benim de hoşuma gitmiyor. Dediğim şey, o tabelaları yırtan ‘belediye başkanı’ görüntüsü..." dedi.

Özgür Özel'den Arapça tabela açıklaması! 'Benim de hoşuma gitmiyor, dediğim şey...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gündem olan Arapça tabela açıklamasıyla ilgili olarak Özel, "Gelelim meselenin özüne dair ne dediğime. Değişen hiçbir görüşüm yok. Arapça tabelalar benim de hoşuma gitmiyor. Dediğim şey, o tabelaları yırtan ‘belediye başkanı’ görüntüsü... Bu sizin işiniz değil" dedi.

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Özel'in açıklamasından satır başları:

"Birkaç haber sitesi, belirli bir partiye müzahir siteler bütün bir açıklamadan 'Özgür Özel Arapça tabelaları kaldırmayın dedi' diye verdiler. Twitter dünyası da şöyle bir dünya: Onu doğru kabul edip öbürü bir şey yazıyor. Öbürü onu okuyor, yazıyor falan... Bir zaman sonra algı ile olgu yer değiştiriyor.

"ÇOK BÜYÜK RİSK"

Şöyle bir matematiksel katkı yapayım. Türkiye'de yaşayan Türklerin doğum hızı 1.45'e düştü. Bu, Suriyeliler için 5.65. Bu 20 yıl sonra 25 milyon Suriyeli demek. Bu gerçekten bir ülkenin şehirlerin demografisi açısından çok büyük risk. Tedbir almak lazım.

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"BENİM DE HOŞUMA GİTMİYOR"

Gelelim meselenin özüne dair ne dediğime. Değişen hiçbir görüşüm yok. Arapça tabelalar benim de hoşuma gitmiyor. Dediğim şey, o tabelaları yırtan ‘belediye başkanı’ görüntüsü... Bu sizin işiniz değil.

Arapça’yı kutsal sayanlar var. Onu yırtman, CHP için onarılmaz yara açar. Ayrıca 6 milyon vatandaşımızın anadilidir.
Benim dediğim 'Arkadaşlar televizyonlarda Arapça tabelaları yırtan belediye başkanı görüntüsü bizim açımızdan doğru bir görüntü değil. Ben Arapça tabelaları savunmuyorum. Ne İstiklal Caddesi'ndeki o Arapça tabelalar hoşuma gidiyor ne herhangi bir yerde hoşuma gidiyor. Ama benim İngilizce Fransız tabelalar da hoşuma gitmiyor. Bununla ilgili yasal düzenleme var. Tabelalar Türkçe olarak, yabancı dilde yazı ana tabelanın yüzde 25'ini geçemez. Ayrıca bunu kanuna aykırı rastgele asamazlar. Kanuna göre ihbarda bulun kendi sökmesi lazım, olmuyorza zabıta gönder. Belediye başkanı nasıl yangın çıktığında itfaiye aracını kullanmıyorsa, onu sökmek sizin işiniz değil, kanuni düzenlemeye uygun talimat vermek işiniz.

Benim köyümde yerde Arapça bir kağıt bulsa biri yerde, o kağıdı alır ayak basmayacak bir yere koyar. Arapça bilmiyor belki de fıkra yazıyor ama o Kuran ile özdeşleştirmiş Arapça'yı. Ben demiyorum ki 'Arapça kutsal bir dildir'. Arapça Kuran-ı Kerim'in yazıldığı dildir. Arapça'yı Kuran dili olduğu için kutsal kabul ediyor insanlar."

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
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