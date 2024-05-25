Özgür Demirtaş "Maalesef iyi haber veremiyorum" dedi ve açıkladı: 'İnanamayacaksınız'

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı çıkışlarla sık sık gündem oluyor. Demirtaş'ın son olarak ekonomiye dair yaptığı bir paylaşım yine dikkatleri üzerine çekti.

"İYİ HABER VEREMİYORUM"

Demirtaş o paylaşımında "Alım gücü feci derecede düştü. Dar gelirli can çekişiyor. Maalesef size iyi haber veremiyorum" ifadelerini kullandı.

"SENE SONUNA KADAR..."

Paylaşımının devamında Demirtaş "Sene sonuna kadar çok daha kötüsü gerçekleşecek. Alım gücünüz iyice düşecek. Pahalılığa inanamayacaksınız. Ben ülkemi 10 yıl önce uyardım. Defalarca uyardım. Hepsi gerçek oldu." dedi.









