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Özgür Demirtaş "Maalesef iyi haber veremiyorum" dedi ve açıkladı: 'İnanamayacaksınız'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
25.05.2024 17:48
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Ekonomiye dair yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, son olarak yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Paylaşımında "Maalesef size iyi haber veremiyorum" diyen Demirtaş, "Sene sonuna kadar çok daha kötüsü gerçekleşecek" ifadelerini kullandı. İşte Demirtaş'ın gündem olan o paylaşımı...

Özgür Demirtaş "Maalesef iyi haber veremiyorum" dedi ve açıkladı: 'İnanamayacaksınız'

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı çıkışlarla sık sık gündem oluyor. Demirtaş'ın son olarak ekonomiye dair yaptığı bir paylaşım yine dikkatleri üzerine çekti.

"İYİ HABER VEREMİYORUM"

Demirtaş o paylaşımında "Alım gücü feci derecede düştü. Dar gelirli can çekişiyor. Maalesef size iyi haber veremiyorum" ifadelerini kullandı.

"SENE SONUNA KADAR..."

Paylaşımının devamında Demirtaş "Sene sonuna kadar çok daha kötüsü gerçekleşecek. Alım gücünüz iyice düşecek. Pahalılığa inanamayacaksınız. Ben ülkemi 10 yıl önce uyardım. Defalarca uyardım. Hepsi gerçek oldu." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Özgür Demirtaş
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