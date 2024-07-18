ÖZEL | 1974'ten 2024'e... Kıbrıs'ın önemi hiç değişmedi! Ambargo için 'işlerine gelmez' dedi, 'Mia Limanı' iddiasına tepki gösterdi: Ciddiye alınmamalı!

MYNET ÖZEL | Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Rumların baskı ve zulmüne son vermek amacıyla 20 Temmuz 1974'te düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 50 yıl geçti. Tarihi zaferin yıl dönümü nedeniyle devlet erkanı adeta Ada'ya çıkarma yapıyor. Barış Harekatı'nın 50. yılını görkemli bir şekilde kutlamaya hazırlanırken, kutlama programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve kabine üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda milletvekili katılacak.

YUNANİSTAN YİNE GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR

Söz konusu harekatın üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen Yunanistan ise yine tansiyonu artıracak açıklamalar geldi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türk odusunu 'işgalci' olarak nitelendirirken, Yunan gazeteler Dendias ile Rum yöneticilerin Yunanistan’ın adada deniz üssü kurması konusunda anlaştığını yazdı.

KKTC İLE ANLAŞMA RESMİ GAZETE'DE

Türkiye ise KKTC ile yeni bir mali işbirliği anlaşmasına imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda KKTC'ye TL cinsinden 13.500.000.000 TL’nin hibe yardımı ve 2.400.000.000TL’ye kadar olmak üzere ABD dolar cinsinden kredi yardımı yapılması kararlaştırıldı.

Bölgede hareketlilik sürerken Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü nedeniyle Mynet'e açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Barış Doster, "Barış Harekatı'ndan 50 yıl sonra 2024 yılında Kıbrıs'ın önemi nedir? KKTC'ye yönelik ambargo yakın zaman kalkar mı?" sorularına yanıt verdi.

"Kıbrıs bizim için bir vatan değerinde. Bunun yanında Kıbrıs jeopolitik önemiyle, değeriyle, Akdeniz'deki konumuyla çok çok önemli. Bizim açımızdan sadece jeopolitik ve stratejik değil, tarihsel bağlamda, kültürel, siyasal ve toplumsal bağlamda da çok önemli." diyen Prof. Dr. Doster, Kıbrıs'ın Türk ve İslam dünyasındaki önemine de dikket çekti ve şunları söyledi;

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk devletler teşkilatının bir gözlemci üyesi olmakla beraber, KKTC inşallah yakın zamanda diğer devletler tarafından bağımsızlığı tanınan bir devlet olursa eğer, Türk dünyasında bağımsız, egemen bir devlet olarak önce Türk devletleri içinde ardından da dünya genelinde önemli bir konumda bulanacak bir devlettir."

YUNAN BAKAN'IN AÇIKLAMALARINA TEPKİ: "CİDDİYE ALMANIN ANLAMI YOK"

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın "Kıbrıslı Türklerin utanç dolu şenliklerini ve işgalci Türk ordusunun yarım asırdır Kıbrıs’ta sürdürdüğü hukuk dışı varlığını kesinlikle kınıyoruz" çıkışını değerlendiren Doster, "Yunanistan her zaman olduğu gibi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'yle birlikte her zaman olduğu gibi artık kabak tadı da veren görüşlerini, emellerini dillendirmeye devam ediyor. Onun için bu konunun üzerinde hiç durmanın ve ciddiye almanın bir anlamı yok." dedi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias

MİA LİMANI İÇİN 'DENİZ ÜSSÜ' İDDİALARI

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ile Rum yöneticilerin Yunanistan’ın adadaki Mari Limanı'nda deniz üssü kurması konusunda anlaştığı iddialarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doster, "Türkiye'nin KKTC ile ilişkilerinin daha da iyileşmesi, Türklerin orada daha da çoğalması, KKTC'nin ekonomisinin güçlü olması, 'tanınma' yönünde adımlar atması ve bunun Türk dünyasında, İslam aleminde ve Avrasya coğrafyasında karşılık bulması elbette Atina'yı rahatsız ve tedirgin eder." diye konuştu.

"KKTC'NİN TANINMASI ONLARIN İŞİNE GELMEZ"

"KKTC'ye yönelik ambargo biter mi?" sorusuna yanıt veren Doster, "Yakın vadede Avrupa ve ABD emperyalizminin KKTC'ye koyduğu ambargolar kalkmaz. Gerçekçi olmak gerekirse ne bir ambargonun kalkmasını ne de bir 'tanınma'nın olmasını beklemiyorum. Bu onların işine gelmez." ifadelerini kullandı.