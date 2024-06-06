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Otizmli öğrenci gösteriye alınmamıştı! Bakan Göktaş'tan açıklama: 'Bu çirkin ayrımcılığın güçlü bir şekilde karşısındayız'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
06.06.2024 19:00
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İstanbul'da bir anaokulunun mezuniyet törenine otizmli bir çocuğun alınmaması sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Olayla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu çirkin ayrımcılığın güçlü bir şekilde karşısında, evladımızın ve ailesinin yanındayız" dedi.

Otizmli öğrenci gösteriye alınmamıştı! Bakan Göktaş'tan açıklama: 'Bu çirkin ayrımcılığın güçlü bir şekilde karşısındayız'

İstanbul'da bir anaokulunun mezuniyet gösterisi sırasında çekilen bir görüntü gündem olmuştu. Otizmli öğrenci, diğer öğrencilerle sahneye çıkartılmamıştı. Görüntülerde gösteriye alınmayan otizmli öğrenci, ailesiyle yalnız başına salonun bir başka köşesinde kutlama yapmıştı.

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BAKAN GÖKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Sosyal medyada tepki çeken olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldi.

Bakan Göktaş yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"İstanbul'daki bir anaokulunda düzenlenen mezuniyet gösterisine otizmli bir evladımızın alınmadığına ilişkin talihsiz görüntüler üzerine, evladımızın annesi ile telefonda görüştüm. Ezgi Hanıma engellilerimizin ve ailelerinin her zaman yanında olduğumuzu ve kendilerine ihtiyaç duyacağı her türlü desteği sağlayacağımızı ifade ettim.

Biz, çocuğun insanlığın ortak emaneti olduğuna inanan bir medeniyetin temsilcileriyiz. Çocuklar söz konusu olduğunda onlardan başka koruyacağımız hiçbir üstün yararın olmadığına inanırız.

Bu çirkin ayrımcılığın güçlü bir şekilde karşısında, evladımızın ve ailesinin yanındayız.

Her biri toplumumuzun ayrılmaz, vazgeçilmez parçaları olan engelli bireylere karşı sorumluluk bilincimizin samimiyet ve toplumsal duyarlılık temelinde gelişmesini temenni ediyorum."

Otizmli öğrenci mezuniyet gösterisine alınmadı! Sahneye bile çıkartmadılar Otizmli öğrenci mezuniyet gösterisine alınmadı! Sahneye bile çıkartmadılar

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