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ORC'den dikkat çeken araştırma! 5 isim yer aldı, işte en çok beğenilen Bakan...

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
10.07.2024 20:17
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ORC Araştırma, vatandaşlara "En beğendiğiniz bakanlar kim?" sorusunu yöneltti. Yapılan araştırmanın sonucunda listede ilk sırada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yer aldı. İkinci ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu. İşte araştırmada yer alan diğer Bakanlar...

ORC'den dikkat çeken araştırma! 5 isim yer aldı, işte en çok beğenilen Bakan...

ORC Araştırma dikkat çeken bir anketin sonuçlarını paylaştı. ORC Araştırma şirketi, 1-7 Haziran'da Türkiye genelinde 8 bin 920 kişiyle görüşerek, "En beğendiğiniz bakanlar kim?" diye sordu.

İLK SIRADA ALİ YERLİKAYA YER ALDI

İçişişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yüzde 47,8'lik oranla araştırmanın ilk sırasında yer aldı. Bakan Yerlikaya'yı 43,1'lik oranla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan takip etti.

İŞTE LİSTEDE YER ALAN DİĞER BAKANLAR

Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Osman Aşkın Bak ise yüzde 41,8'lik oranla üçüncü sırada yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yüzde 41,4'lik oranla dördüncü sırada yer aldı.

Yüzde 40,6'lık oranıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise kabinenin en beğenilen beşinci bakanı.

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Express
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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya Hakan Fidan ORC Araştırma
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