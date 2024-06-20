Önce Türk döneri şimdi de Maraş dondurması... IShowSpeed'in dondurma sınavı gündem oldu

Youtube'da yaptığı videolarla adından söz ettiren IShowSpeed'in son videosu gündem oldu. Arnavutluk'ta bulunan IShowSpeed, maraş dondurması yemek istedi. Ancak önce dondurmacının testini geçmesi gerekiyordu.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Dondurma yemek için dakikalarca mücadele eden IShowSpeed, bir türlü dondurmayı alamayınca zaman zaman sinirlerine hakim olamadı.

The phenomenon YouTuber named Speed was trolled by a Turkish ice cream seller in Albania. pic.twitter.com/GEIqw3FAYP — The Spot (@Spotnewsth) June 20, 2024

TÜRK DÖNERİ YEDİ

IShowSpeed'in ilk defa Türk döneri yediği anlara ait görüntüler de gündem olmuştu.







