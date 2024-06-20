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Önce Türk döneri şimdi de Maraş dondurması... IShowSpeed'in dondurma sınavı gündem oldu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
20.06.2024 18:33
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Yediği Türk dönerinden sonra şimdi de dünyaca ünlü Youtuber IShowSpeed, Maraş dondurmasını denemek istedi. IShowSpeed'in dondurmayı yemek için dondurmacıyla verdiği mücadelenin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Önce Türk döneri şimdi de Maraş dondurması... IShowSpeed'in dondurma sınavı gündem oldu

Youtube'da yaptığı videolarla adından söz ettiren IShowSpeed'in son videosu gündem oldu. Arnavutluk'ta bulunan IShowSpeed, maraş dondurması yemek istedi. Ancak önce dondurmacının testini geçmesi gerekiyordu.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Dondurma yemek için dakikalarca mücadele eden IShowSpeed, bir türlü dondurmayı alamayınca zaman zaman sinirlerine hakim olamadı.

TÜRK DÖNERİ YEDİ

IShowSpeed'in ilk defa Türk döneri yediği anlara ait görüntüler de gündem olmuştu.

Ekran görüntüsü 2024-06-20 182308

Ekran görüntüsü 2024-06-20 182334

Ekran görüntüsü 2024-06-20 182355


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Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk dondurma
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