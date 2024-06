Önce Türk döneri şimdi de Maraş dondurması... IShowSpeed'in dondurma sınavı gündem oldu

Youtube'da yaptığı videolarla adından söz ettiren IShowSpeed'in son videosu gündem oldu. Arnavutluk'ta bulunan IShowSpeed, maraş dondurması yemek istedi. Ancak önce dondurmacının testini geçmesi gerekiyordu.

Dondurma yemek için dakikalarca mücadele eden IShowSpeed, bir türlü dondurmayı alamayınca zaman zaman sinirlerine hakim olamadı.

The phenomenon YouTuber named Speed was trolled by a Turkish ice cream seller in Albania. pic.twitter.com/GEIqw3FAYP