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Önce el salladı, sonra öpücük gönderdi! 1 hafta sonra ortaya çıktı, İmamoğlu'nun 'Erdoğan' sloganlarına yanıtı viral oldu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
25.06.2024 09:49
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Erdoğan' sloganlarına verdiği tepki sosyal medyada gündem yarattı. Türkiye-Gürcistan maçını izlemek için gittiği Almanya’da kendisine Türk gurbetçiler tarafından, Erdoğan lehine atılan sloganlara öpücük atarak yanıt verdi. Yaklaşık bir hafta sonra ortaya çıkan görüntüler, adeta viral oldu.

Önce el salladı, sonra öpücük gönderdi! 1 hafta sonra ortaya çıktı, İmamoğlu'nun 'Erdoğan' sloganlarına yanıtı viral oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya’da düzenlenen Euro 2024 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'a destek için Almanya’ya gitti. İmamoğlu, 18 Haziran tarihinde oynanan Türkiye-Gürcistan maçını tribünden takip etti.

'ERDOĞAN' SLOGANLARINA KAYITSIZ KALMADI

Türkiye'nin 3-1 kazandığı maçtan bir hafta kadar sonra ortaya çıkan görüntüler çok konuşuldu.

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Stadyumda ilerleyen İmamoğlu’nu gören Türk gurbetçiler ‘Erdoğan’ sloganları attı. Kendisine karşılık atılan sloganı duyan İmamoğlu ise sloganlara kayıtsız kalmadı.

ÖNCE EL SALLADI, SONRA ÖPÜCÜK GÖNDERDİ

Gurbetçilere önce el sallayan İmamoğlu daha sonra ise 3 defa öpücük atarak maçı izleyeceği yere doğru ilerledi.

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Oynanan maçtan bir hafta sonra sosyal medyaya düşen video kullanıcılar arasında da viral oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
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