Önce el salladı, sonra öpücük gönderdi! 1 hafta sonra ortaya çıktı, İmamoğlu'nun 'Erdoğan' sloganlarına yanıtı viral oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya’da düzenlenen Euro 2024 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'a destek için Almanya’ya gitti. İmamoğlu, 18 Haziran tarihinde oynanan Türkiye-Gürcistan maçını tribünden takip etti.

'ERDOĞAN' SLOGANLARINA KAYITSIZ KALMADI

Türkiye'nin 3-1 kazandığı maçtan bir hafta kadar sonra ortaya çıkan görüntüler çok konuşuldu.

Stadyumda ilerleyen İmamoğlu’nu gören Türk gurbetçiler ‘Erdoğan’ sloganları attı. Kendisine karşılık atılan sloganı duyan İmamoğlu ise sloganlara kayıtsız kalmadı.

ÖNCE EL SALLADI, SONRA ÖPÜCÜK GÖNDERDİ

Gurbetçilere önce el sallayan İmamoğlu daha sonra ise 3 defa öpücük atarak maçı izleyeceği yere doğru ilerledi.

Oynanan maçtan bir hafta sonra sosyal medyaya düşen video kullanıcılar arasında da viral oldu.









