Ne Çeşme ne Bodrum... İstanbul'da bile plajlar cep yakıyor! Tatilde şehirde kalanlar için de fiyatlar 1000 TL'yi buluyor

Havaların ısınmasıyla beraber tatil planları da yapılmaya başlanıyor. Vatandaşların bir kısmı yaz tatili için Ege ve Akdeniz'deki deniz kıyısındaki noktaları tercih ederken bazıları ise İstanbul'da deniz keyfi yapmanın yollarını araştırıyor. İstanbul'daki plajlarda da hazırlıklar başladı, hatta bazısı hazırlıklarını tamamladı. Kapıların 10 güne açılması beklenirken fiyatlar şimdiden ürküttü. Çünkü mekanlar içeri girişleri yeni tarife üzerinden alacak.

Yaz aylarının gelmesiyle vatandaşların tatil planları da çoktan başladı. Şehir dışına çıkamayanların adresi, her sene olduğu gibi beach'ler oluyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar da şehir dışına gidemedikleri zaman deniz keyfi için Sarıyer Kilyos'taki beach'leri tercih ediyor. TV100'de yer alan habere göre; Kilyos'taki beach'ler 1 Haziran itibarıyla açılacak. Çalışmalar da çoktan başladı. Kilyos'ta bulunan hemen hemen her beach'te yenileme çalışmaları gerçekleşiyor.

Çalışmalar sürerken fiyatlar da belli oldu. Beach fiyatlarında geçen yıla göre büyük fark var.

HALK PLAJLARINDA ÜCRET 350 TL

Halk plajları da henüz açılmasa da onların tarifesi de ortaya çıktı. Kilyos'taki halk plajları için şu anda belirlenen ücret ortalama 350 TL.

ÖZEL BEACH'LERE GİRİŞ ÜCRETİ 500 TL'YE ÇIKTI

Otopark, duş, soyunma kabini, donanımlı cankurtaran hizmeti sunan özel beach'ler yani plajlarda ise durum farklı.

Geçen sene özel bir beach'te deniz keyfi yapmanın bedeli ortalama 300 TL'den başlıyordu. Bu yıl ise bu rakam 500 TL'ye çıktı. Ancak bu 500 TL'lik ücret, yalnızca giriş ücreti.

DİĞER KALEMLERLE 1000 TL'Yİ BULUYOR

Örneğin; sabah plaja gelen bir vatandaş, sabah ilk olarak bir Türk kahvesi keyfiyle başlamak isterse Türk kahvesinin fiyatı 100 TL. Dolayısıyla sabahın daha erken saatlerinde fatura 600 TL'ye çıkıyor. Günün uzun olduğu düşünüldüğünde ve yemek ve diğer içecekler de hesaba katıldığında bu rakam bin liraları bile aşıyor. Dolayısıyla İstanbul'daki beach'lere gidecek olanların en az 1000 TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.





