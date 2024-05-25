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Nagehan Alçı, isim vermeden Rasim Ozan Kütahyalı'yı hedef aldı! 'Kriminel kafa, adi hırsız...'

25.05.2024 20:47
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Gazeteci Nagehan Alçı'nın sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım gündem oldu. İsim vermeden eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'yı hedef alan Alçı paylaşımında "Bir kriminel kafa, bir adi hırsız bazen öyle yakınınıza girer ki kör olursunuz…" yorumunu yaptı. Alçı ve Kütahyalı, 13 yıllık evliliklerini geçen sene sona erdirmişti.

Nagehan Alçı, isim vermeden Rasim Ozan Kütahyalı'yı hedef aldı! 'Kriminel kafa, adi hırsız...'

Gazeteci Nagehan Alçı'nın isim vermeden eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya yönelik sosyal medyadan yaptığı paylaşım gündem oldu. Alçı'nın paylaşımda yer alan "Kriminel kafa", "Adi hırsız", "Sülük", "Şeytani bir dolandırıcı" ifadeleri dikkat çekti.

Alçı'nın o paylaşımı:

"Bir kriminel kafa, bir adi hırsız bazen öyle yakınınıza girer ki kör olursunuz…

Öyle bir körlük ki hem de!
Yıllarca en yakınınızdakinin nasıl bir sülük, ne şeytani bir dolandırıcı, ne profesyonel bir yalancı olduğunu görmemişsiniz…

Ama adalet var. Suç cezasız kalmaz…"

13 YILLIK EVLİLİK BİTMİŞTİ

2010 yılında evlenen Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı, geçtiğimiz sene tek celsede boşanmıştı. 13 yıllık evliliğin bitmesiyle ilgili olarak Alçı, "Anlaşmalı, dostça, güzel bir şekilde bitirdik" derken Kütahyalı ise "Güzel, dostça, anlaşmalı olarak boşandık. Her şey iyi" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı
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