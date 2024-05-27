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MYNET ÖZEL | SON DAKİKA: Dilan Polat Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılacak! Adli Tıp raporu savcılığa ulaştı

Ersel Yıldırım Ersel Yıldırım Mynet Genel Yayın Yönetmeni
27.05.2024 15:51
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Dilan Polat hakkındaki son dakika haberine Mynet ulaştı! Dilan Polat, intihar girişimi nedeniyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine yatırılacak. Savcılığa ulaşan raporda Dilan Polat için "Suisid (intihar) riski tespit edildi" ifadesi yer alıyor. Dilan Polat, 3 aylık sürenin ardından cezaevine geri dönecek.

MYNET ÖZEL | SON DAKİKA: Dilan Polat Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılacak! Adli Tıp raporu savcılığa ulaştı

Dilan Polat’ın Adli Tıp Kurulu raporu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştı. Raporda Polat’ın intihar girişimi nedeniyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine yatırılması gerektiği belirtildi. Polat burada en az 3 ay sürecek tedavisinin ardından cezaevine geri dönecek. Polat, istemese de savcılık kararıyla hastaneye yatırılacak.

Dilan Polat'ın tedavisi cezaevi kadar yüksek güvenlikli olan özel bir bölümde yapılacak. Her istediği ziyaretçiyi kabul edemeyecek. Belli haklardaki kısıtlılığı da devam edecek.

TEDAVİSİ BİTİNCE CEZAEVİNE DÖNECEK

Söz konusu Adli Tıp Kurulu raporu, Polat'ın ceza veya tutukluluktan kurtulduğu anlamına gelmezken, tedavisi bitince yine cezaevine döneceği öğrenildi.

RAPORDAKİ 'İNTİHAR' DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Raporda bir detay dikkat çekici. Savcılığa ulaşan raporda Polat için "Suisid (intihar) riski tespit edildi" ifadesi yer alıyor.

5 KASIM'DAN BU YANA TUTUKLU

"Kara para aklama" ve "vergi kaçakçılığı" suçlamasıyla 5 Kasım'da eşi Engin Polat ile birlikte tutuklanan Dilan Polat'ın cezaevinde intihar edeceğine yönelik iddialar geçtğimiz günlerde ortaya atılmıştı.

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İNTİHAR İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Polat'ın eşiyle yaptığı telefon görüşmesinde "İntihar edeceğim Engin" dediği ve bunun üzerine cezaevi yönetiminin önlem aldığı öne sürülmüştü.

Polat çiftinin avukatı olduğunu belirten Osman Eryiğit'ten iddialara yönelik açıklama gelmişti.

Eryiğit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Polat'ın güçşüz olduğuna, intihar edeceğine dair yapılan manipülasyonlara itibar edilmemesini istemişti.

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BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Öte yandan Çekmeköy'de oturan Dilan ve Engin Polat çifti, tutuklanmadan önce komşularıyla yaşadığı kavga ile ilgili bugün ilk kez hakim karşına çıktı. Dilan Polat, hakaret veya tehdit içerikli söz söylemediğini ve kimseye saldırmadığını ifade ederken Engin Polat ise eşini korumak amacıyla karşı tarafa saldırdığını kabul etti. Polat çifti müştekilerle uzlaştıklarını dile getirdi. Müşteki avukatları, şikayetten vazgeçtiklerini mahkemeye bildirdi.

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