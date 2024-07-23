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Müstehcen içerikli partiler düzenliyorlardı! 'Fergio House' olayında yeni gelişme: Cezaevinden helikopterle çıktı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
23.07.2024 22:30
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Yaptıkları paylaşımlarla gündem olan ve müstehcen içerikli partiler düzenleyen 'Fergio House' olayında organizatör F.G. tutuklanmış ve hakkında 3 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Bugün yeni bir gelişme yaşandı. F.G. tahliye oldu. F.G.'nin iki koruma eşliğinde cezaevinden helikopterle ayrılmasına ait görüntüler ortaya çıktı.

Müstehcen içerikli partiler düzenliyorlardı! 'Fergio House' olayında yeni gelişme: Cezaevinden helikopterle çıktı

Düzenledikleri müstehcen içerikli partilerle adını duyuran 'Fergio House' grubu operasyonla dağıtılmıştı. O organizatör F.G., 7 aydır tutukluydu, bugün serbest kaldı. F.G. cezaevinden çıkıp 2 korumanın eşliğinde bindiği helikopterle şov yaptı.

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TUTUKLANMIŞTI

İstanbul merkezli 8 ilde sosyal medyada “Fergio House” hesabından müstehcen paylaşım yapan ve aynı hesap üzerinden müstehcen içerikli parti yapacaklarını duyuran şahıslara operasyon düzenlemiş, baskında 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda, müstehcen içerikli videolarda kullanılan 70 farklı renk ve modellerde maske, 13 fantezi elbisesi, üzerinde geçersiz yazan 2 bin sahte 100 dolar banknot, fantezi malzemesi olarak kullanılan eşyalar, şüphelilere ait 19 cep telefonu ve sim kart ele geçirilmişti. Adliye sevk edilen zanlılardan F.G. isimli şüpheli tutuklanmıştı.

Çalışmaların devamında; F.G.(32), S.G.(32) ile S.G.C.(45) isimli şahısların suç gelirleriyle elde ettikleri değerlendirilen mal varlıklarına el konma kararı alınmıştı. Zanlıların piyasa değerinin yaklaşık 85 milyon TL olan; İzmir'de 1 daire, 1 arsa ve 1 tarla olmak üzere 3 taşınmaz ile 3 adet araca ve 3 şüpheli şahsın banka ve elektronik para hesaplarına el konulmuştu.

TAHLİYE OLDU

Show Haber'in haberine göre yeni bir gelişme yaşandı. 3 yıla kadar hapsi istenen F.G. bugün serbest kaldı. Cezaevinden helikopterle çıktı.

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