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Müge Anlı'dan Bakan Yerlikaya'yla ilgili yeni açıklama: Bir şey söylemek istesem arar söylerim

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.06.2024 11:42
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın gündüz kuşağı programları ile ilgili sözleri ses getirmişti. Müge Anlı'nın da dünkü programında kullandığı ifadelerinin Bakan Yerlikaya için söylendiği düşünüldü. Anlı bugünkü programında Bakan Yerlikaya'yı kastetmediğini belirterek, 'Ona bir şey söylemek istesem arar söylerim, o kadar samimiyetim var' dedi.

Müge Anlı'dan Bakan Yerlikaya'yla ilgili yeni açıklama: Bir şey söylemek istesem arar söylerim

'Gündüz kuşağı programları'yla ilgili tartışmalar son iki güne damgasını vurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın geçtiğimiz günlerde tepki gösterdiği yayınların ardından Müge Anlı'nın dün kullandığı sözler kamuoyunun dikkatini çekmişti. Anlı'nın Yerlikaya'ya yanıt verdiği düşünülmüştü. Ses getiren olayla ilgili bugün yeni açıklama geldi.

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BAKAN YERLİKAYA NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleştirilen "Ankara 365 Medya Buluşmaları" toplantısında gündüz kuşağı programlarını hedef alarak şu ifadeleri kullanmıştı;

"Hiç kusura bakmasınlar o yayınlardan hoşlanmıyorum. Bu yayınlarda etik değerlerden sapmalar var. Bazı şeylerin herkesin ortasında konuşmamızın ne anlamı var yani. Bunun Basın-yayın özgürlüğüyle ne alakası var.

"O TÜR YAYINLARI KABUL ETMİYORUM"

Suçu aydınlatmak İçişleri Bakanlığı'nın işi. Adaletin tecelli etmesi Adalet Bakanlığı'nın işi. Bizim adımıza kararları mahkemelerimiz veriyor. TV'lerdeki o tür yayınları ben kabul etmiyorum, onlar, değer sapması."

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"TAŞ ALTINDA KALIRIM, LAF ALTINDA KALMAM"

Bu sözlerin ardından Müge Anlı dünkü programında isim vermeden tepki göstermişti. “Bu konularla ilgilenen baştaki adamlar televizyon programlarına laf söyleyene kadar işleyişle ilgili vatandaşların ne düşündüğüne kulak versinler." ifadelerini kullanan Anlı ayrıca şahsına söylenmeyen laflara prensip olarak cevap vermediğini belirterek, 'Taş altında kalırım laf altında kalmam.' demişti. Bu sözler Bakan Yerlikaya'ya yanıt olarak yorumlanmıştı.

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"O KADAR SAMİMİYETİM VAR"

Gündem olan sözlerin ardından Anlı'dan bugün yeni açıklama geldi. Sözlerinin çarpıtıldığını vurgulayan Anlı,"Benim laflarımın postacılığını yapmayın. Çıkarcı çevreler laflarımı çarpıtıyor. Hata bende isim vermeden konuştum. Bakan Yerlikaya ile benim arama girmeye çalışmayın. Ona bir şey söylemek istesem arar söylerim, o kadar samimiyetim var" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Ali Yerlikaya
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