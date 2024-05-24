Mucize kurtuluş! Taksi yapan uçak yer ekibi çalışanını ezdi... Korkunç anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

MYNET|DIŞ HABERLER Rusya'nın Yekaterinburg kentindeki Koltsovo havaalanının asfaltında taksi yaparken pilotun çok erken hareket etmesi sonucu, 32 yaşındaki Rail isimli işçi Airbus A320'nin ön iniş takımı tarafından ezildi. Olaya ilişkin olarak basına yapılan açıklamada, "Teknisyen, uçak park yerinde taksi yaparken bacağından yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

Korkunç kazanın ardından olay yerine ambulans ve polis ekipleri çağrıldı. Bilincinin hâlâ kapalı olduğu ifade edilen Rail isimli çalışanın bacağının ampute edildiği açıklandı. Uçak, 3,5 saatlik gecikmenin ardından nihayet Kırgızistan'ın başkenti Bişek'e doğru havalandı.

The Sun'da yer alan habere göre, Rus Soruşturma Komisyonu'nun ihmal nedeniyle sağlığa ciddi zarar verecek şekilde güvenlik kurallarının ihlali nedeniyle ceza davası açtığını söyledi. Pilotun yer hizmetleri teknisyenine interkomun kapatılması komutunu vermemesine rağmen taksiye başlayarak büyük bir ihmalde bulduğu söylendi.