Milli Eğitim Bakanı Tekin'den ilginç mezuniyet töreni sözleri: 'Okul müdürümüz gayet mantıklı bir başlangıç yapmış'

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir lisede, okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde bazı kız öğrenciler, kıyafet yönetmeliğine uymayan kıyafetler giydikleri gerekçesiyle alana alınmadı. Öğrenciler ve aileleri, okul yönetimine tepki gösterirken, bölgeye jandarma ekibi de sevk edildi. Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün okula gelmesiyle öğrencilerin tamamı mezuniyet törenine katıldı.

Öte yandan Kocaeli Valiliği, olayla ilgili 2 eğitim müfettişinin görevlendirildiğini ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

"MÜDÜRÜMÜZ GAYET MANTIKLI BAŞLANGIÇ YAPMIŞ"

Olayla ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Habertürk'te bir programa katılan Tekin, Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtladı.

Bakan Tekin konuyla ilgili şunları söyledi;

"Şimdi okul müdürümüz gayet mantıklı başlangıç yapmış. Velilere 'mezuniyet programı yapıyoruz, öğrencilerle beraber kimler katılacak?' diye sormuş. Katılım listesi almış. Listede olmayan kişilere 'yer kalırsa sizi alırız' diye başlayan tartışma başka boyuta evriliyor. Ekranlara, sosyal medyaya düşen olumsuz görüntüler çıkıyor. Öğretmen arkadaşlarım adına üzüldüm. Zaten olay da kısa zamanda çözülmüştür."

"ÖĞRETMENLERİ ZAN ALTINDA BIRAKMAYIN"

"Öğretmenimizin süreç içinde çalışmalar gündem olmuyor. 76 bin okulun içinden bir tanesinde olan olay bütün kitleyi zan altında bırakacak hale getiriliyor. Ben kamuoyunda olumlu şeylerin paylaşılmasını, olumsuz şeyleri bizimle paylaşmalarını istiyorum. Orada ilçe ve il müdürümüz anında müdahale etmiş, problem çözülmüş zaten. Okul müdürümüz başlangıçta kontrolü kaybediyor. Biz de zaten gerekli incelemeleri yaptırıyoruz. İhmal varsa gereken kişiler cezalandırılır. İhmal yoksa bir sürü insan zan altında kalıyor. Sonuçta öğrenciler içeri alındı, mezuniyet töreni yapıldı"







