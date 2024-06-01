Mikrofonu açık kalan Hulusi Akar'dan ilk açıklama! Murat Bakan veryansın etti: "Çok ilginç olan şu"

TBMM Milli Savunma Komisyonunda CHP Genel Başkanı Yardımcısı Murat Bakan, TSK personellerinin çalışma şartları ve özlük haklarına ilişkin konuşma gerçekleştirdi. Eski Milli Savunma Bakanı, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın mikrofonu bu sırada açık kaldı.

"+ NİYE REDDEDİYORUZ? - BİLGİ GELDİ"

Akar'ın yanındaki kişiyle diyaloğu duyuldu. Hulusi Akar, Murat Bakan'ın adını sordu. Ardından Bakan'ın konuşmasına ilişkin "Bunu şimdi oylamaya mı sunacağız?" diye sordu. Akar'ın yanındaki kişi "Oylayıp reddeceğiz" dedi. Akar "Niçin?" diye sorduğunda yanındaki kişi "Bilgi geldi" dedi.

Mikrofonun açık kalmasıyla duyulan bu diyalog sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Diyalogda adı geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan daha sonra Sözcü TV'de katıldığı canlı yayın programında, Akar'ın kendisine ulaştığını açıkladı.

"'YAŞA, BRAVO' DEDİ, TAKDİR ETTİ"

Murat Bakan komisyonda yaşananları ve Hulusi Akar ile aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

"Komisyona başladığımızda, oturduğumuzda 'Muhalefet de yerini aldı' dedi. Ben de konuşmamın içinde dedim ki 'Milli savunma konusunda iktidar, muhalefet olmaz. Dış politikada iktidar, muhalefet olmaz. Bu milli meseledir, adında 'milli' olan bir komisyon, birlikte çalışacağız' dedim. 'Yaşa, bravo, ne güzel' falan dedi, takdir etti.

"ZATEN ÇOK İLGİNÇ OLAN ŞU"

Zaten çok ilginç olan şu: 'Niçin' diye soruyor. Komisyondaki başkan yardımcısına 'Ne yapacağız' diyor, yardımcısı 'Reddedeceksiniz' diyor. Şaşırıyor, 'Niçin' diyor çünkü teklif reddedilecek bir teklif değil. Ama emir demiri kesiyor, orada bir siyasi irade yok.

HULUSİ AKAR, MURAT BAKAN'A ULAŞMIŞ: "SÖZLERİM YANLIŞ ANLAŞILDI"

Üzüldüğüm şey şu; sayın Hulusi Akar ortak bir dostumuz aracılığıyla bana ulaştı bu akşam. 'Ben Murat beyi beyi çok iyi tanıyorum, kendisinin askerlerlerin özlük haklarıyla ilgili çalışmalarını elbette biliyorum. Burada bir yanlış anlaşılma oldu, benim oradaki sözlerim yanlış anlaşıldı' vesaire dedi. Ben bunu doğru kabul etmek istiyorum. Adil olmak lazım, komisyondan çıkarken de bana dedi ki 'Bu personelin özlük haklarıyla ilgili çok uğraştım ama aşamadım.' Herhalde Maliye Bakanlığını kastediyor, bilemiyorum. Böyle bir konuşma da geçti aramızda.

HULUSİ AKAR'A SORDU: SİZİN BAŞKA NE KARİYER HEDEFİNİZ OLABİLİR?

Ama mevzu şu; Türk Silahlı Kuvvetlerini sevk ve idare etmiş, Genelkurmay Başkanlığı yapmış, Milli Savunma Bakanlığı yapmış hayatta milletvekili olmuş ve komisyon başkanı olmuş... Sizin başka ne kariyer hedefiniz olabilir, kariyer anlamında nereye gelmek isteyebilirsiniz? Ya da herhangi bir kariyer hedefiniz de olmasa böyle bir kanuna siz yürekten inanıyorsanız Assubayın, uzman çavuşun probleminin çözülmesi gerektiğine yürekten inanıyorsanız ne zaman vicdanınızın sesini dinleyebilirsiniz? Burada dinlemeniz gerekir. Artık önünüzdeki 4 sene daha vekilsiniz, artık bakanlık bitmiş. Yani bunu anlayamıyorum, bunu açıklayamıyorum. Açıkçası Hulusi Akar'ın durumuna ben şahsım adına üzülüyorum."





