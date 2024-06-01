MANŞET

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler manset
  2. Mikrofonu açık kalan Hulusi Akar'dan ilk açıklama! Murat Bakan veryansın etti: "Çok ilginç olan şu"

Mikrofonu açık kalan Hulusi Akar'dan ilk açıklama! Murat Bakan veryansın etti: "Çok ilginç olan şu"

01.06.2024 10:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın Meclisteki oturum sırasında açık kalan mikrofonuna yansıyan diyalog tartışmaları beraberinde getirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan konuşurken Akar'ın yanındaki kişi "Oylayıp reddedeceğiz" dedi. Nedenini soran Akar "Bilgi geldi" yanıtını aldı. O anlar gündem oldu; Murat Bakan, Akar'ın daha sonra kendisine ulaştığını ve aralarında geçen diyaloğu açıkladı, "Hulusi Akar'ın durumuna ben üzülüyorum" dedi.

Mikrofonu açık kalan Hulusi Akar'dan ilk açıklama! Murat Bakan veryansın etti: "Çok ilginç olan şu"

TBMM Milli Savunma Komisyonunda CHP Genel Başkanı Yardımcısı Murat Bakan, TSK personellerinin çalışma şartları ve özlük haklarına ilişkin konuşma gerçekleştirdi. Eski Milli Savunma Bakanı, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın mikrofonu bu sırada açık kaldı.

"+ NİYE REDDEDİYORUZ? - BİLGİ GELDİ"

Akar'ın yanındaki kişiyle diyaloğu duyuldu. Hulusi Akar, Murat Bakan'ın adını sordu. Ardından Bakan'ın konuşmasına ilişkin "Bunu şimdi oylamaya mı sunacağız?" diye sordu. Akar'ın yanındaki kişi "Oylayıp reddeceğiz" dedi. Akar "Niçin?" diye sorduğunda yanındaki kişi "Bilgi geldi" dedi.

thumbs_b_c_ec352c60d9a8e7adac94a0a1afad3f3a

Mikrofonun açık kalmasıyla duyulan bu diyalog sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Diyalogda adı geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan daha sonra Sözcü TV'de katıldığı canlı yayın programında, Akar'ın kendisine ulaştığını açıkladı.

"'YAŞA, BRAVO' DEDİ, TAKDİR ETTİ"

Murat Bakan komisyonda yaşananları ve Hulusi Akar ile aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

"Komisyona başladığımızda, oturduğumuzda 'Muhalefet de yerini aldı' dedi. Ben de konuşmamın içinde dedim ki 'Milli savunma konusunda iktidar, muhalefet olmaz. Dış politikada iktidar, muhalefet olmaz. Bu milli meseledir, adında 'milli' olan bir komisyon, birlikte çalışacağız' dedim. 'Yaşa, bravo, ne güzel' falan dedi, takdir etti.

"ZATEN ÇOK İLGİNÇ OLAN ŞU"

Zaten çok ilginç olan şu: 'Niçin' diye soruyor. Komisyondaki başkan yardımcısına 'Ne yapacağız' diyor, yardımcısı 'Reddedeceksiniz' diyor. Şaşırıyor, 'Niçin' diyor çünkü teklif reddedilecek bir teklif değil. Ama emir demiri kesiyor, orada bir siyasi irade yok.

534534

HULUSİ AKAR, MURAT BAKAN'A ULAŞMIŞ: "SÖZLERİM YANLIŞ ANLAŞILDI"

Üzüldüğüm şey şu; sayın Hulusi Akar ortak bir dostumuz aracılığıyla bana ulaştı bu akşam. 'Ben Murat beyi beyi çok iyi tanıyorum, kendisinin askerlerlerin özlük haklarıyla ilgili çalışmalarını elbette biliyorum. Burada bir yanlış anlaşılma oldu, benim oradaki sözlerim yanlış anlaşıldı' vesaire dedi. Ben bunu doğru kabul etmek istiyorum. Adil olmak lazım, komisyondan çıkarken de bana dedi ki 'Bu personelin özlük haklarıyla ilgili çok uğraştım ama aşamadım.' Herhalde Maliye Bakanlığını kastediyor, bilemiyorum. Böyle bir konuşma da geçti aramızda.

HULUSİ AKAR'A SORDU: SİZİN BAŞKA NE KARİYER HEDEFİNİZ OLABİLİR?

Ama mevzu şu; Türk Silahlı Kuvvetlerini sevk ve idare etmiş, Genelkurmay Başkanlığı yapmış, Milli Savunma Bakanlığı yapmış hayatta milletvekili olmuş ve komisyon başkanı olmuş... Sizin başka ne kariyer hedefiniz olabilir, kariyer anlamında nereye gelmek isteyebilirsiniz? Ya da herhangi bir kariyer hedefiniz de olmasa böyle bir kanuna siz yürekten inanıyorsanız Assubayın, uzman çavuşun probleminin çözülmesi gerektiğine yürekten inanıyorsanız ne zaman vicdanınızın sesini dinleyebilirsiniz? Burada dinlemeniz gerekir. Artık önünüzdeki 4 sene daha vekilsiniz, artık bakanlık bitmiş. Yani bunu anlayamıyorum, bunu açıklayamıyorum. Açıkçası Hulusi Akar'ın durumuna ben şahsım adına üzülüyorum."

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
12 yaşındaki kızının hamile olabileceğininde şüphelendi! Gerçek bambaşka çıktı12 yaşındaki kızının hamile olabileceğininde şüphelendi! Gerçek bambaşka çıktı
Küçük kız ilk kez havuza girdi günlerce yoğun bakımda yattı!Küçük kız ilk kez havuza girdi günlerce yoğun bakımda yattı!
Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken iddia: ‘Çalışmaları bu yönde, 1 gününü alacaktır’Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken iddia: ‘Çalışmaları bu yönde, 1 gününü alacaktır’
Anahtar Kelimeler:
Murat Bakan Hulusi Akar
İlginizi Kulis Çekebilir
12 yaşındaki kızının hamile olabileceğininde şüphelenerek hastaneye götürdü! Gerçek bambaşka çıktı... Karnı şiştikçe şişti

12 yaşındaki kızının hamile olabileceğininde şüphelenerek hastaneye götürdü! Gerçek bambaşka çıktı... Karnı şiştikçe şişti

Havuz keyfi zehir oldu: Küçük kız ilk kez havuza girdi günlerce yoğun bakımda yattı! Uzman doktor uyardı: Solunum yetmezliğine götürebilir!

Havuz keyfi zehir oldu: Küçük kız ilk kez havuza girdi günlerce yoğun bakımda yattı! Uzman doktor uyardı: Solunum yetmezliğine götürebilir!

Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken iddia: ‘Çalışmaları bu yönde, 1 gününü alacaktır’

Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken iddia: ‘Çalışmaları bu yönde, 1 gününü alacaktır’

Kozmetik mağazasında büyük indirim izdihamı! Kadınlar ürünleri alabilmek için birbirlerine girdi

Kozmetik mağazasında büyük indirim izdihamı! Kadınlar ürünleri alabilmek için birbirlerine girdi

Dünya bu açıklamaya odaklanmıştı! Biden duyurdu: 'İsrail kapsamlı yeni bir teklif sundu'

Dünya bu açıklamaya odaklanmıştı! Biden duyurdu: 'İsrail kapsamlı yeni bir teklif sundu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özgür Özel anketi dikkat çekti! Sürpriz sonuç: Son 2 ayda her şey değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özgür Özel anketi dikkat çekti! Sürpriz sonuç: Son 2 ayda her şey değişti

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.