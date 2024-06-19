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Mika Raun kanlar içinde video paylaştı! "Öldüresiye dövüldüm, defalarca vurdular..."

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
19.06.2024 00:42
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Mika Raun saldırıya uğradığını iddia etti. Yüzünde kan varken çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Mika Raun, "Resmen öldüresiye dövüldüm, ona defalarca vurdular üstelik yanımızda annesi ve kız kardeşi varken" dedi. Mika Raun ayrıca hastaneye götürüldüğünü de sözlerine ekledi.

Mika Raun kanlar içinde video paylaştı! "Öldüresiye dövüldüm, defalarca vurdular..."

Sosyal medya fenomeni Mika Raun, sosyal medya hesabı üzerinden saldırıya uğradığına dair bir video paylaştı. Videoda sağ gözünde kan olduğu görülen Mika Raun'un, erkek arkadaşının da öldüresiye dövüldüğünü ifade etti.

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"O KADAR KORKUNÇTU Kİ..."

Mika Raun yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Resmen ben ve erkek arkadaşıma saldırdılar... Resmen öldüresiye dövüldüm... Ona defalarca vurdular üstelik yanımızda annesi ve kız kardeşi varken. Ve benim erkek arkadaşım tek başına bu insanların karşısında durmaya çalıştı. O kadar korkunçtu ki... Resmen dakikalarca saldırıya uğradık. Hastaneye götürülüyorum."

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CİNSİYET DEĞİŞTİRME AMELİYATI OLMUŞTU

Çektiği videolar ve danslarıyla fenomen haline gelen Mika Raun, Tayland'a gitmiş ve cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu. Yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka biri haline gelen Mika Raun sosyal medyadaki paylaşımlarıyla fenomen olmuştu.

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Mika Raun
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