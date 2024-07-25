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MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay hastaneye kaldırıldı! Beyninde kist tespit edildi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
25.07.2024 21:27
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TBMM'de bugün İYİ Partili Selçuk Türkoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında gerginlik yaşanmıştı. Bugün Akçay'ın yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Haberi duyuran gazeteci İsmail Saymaz, Akçay'ın beyninde kist tespit edildiğini aktardı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay hastaneye kaldırıldı! Beyninde kist tespit edildi

TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında İYİ Partili Selçuk Türkoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında gerginlik yaşanmıştı. Türkoğlu kendisine vurduğunu söylediği Akçay'a sert tepki göstermişti. Türkoğlu, araya giren milletvekillerince Genel Kurul Salonundan çıkarılmıştı.

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AKÇAY HASTANEYE KALDIRILDI

Gazeteci İsmail Saymaz, dün yaşanan gerginlik sonrası bugün Akçay'ın tansiyonunun yükseldiğini ve hastaneye kaldırıldığını belirtti. Yapılan incelemelerde Akçay'ın beyninde bir kist tespit edildiğini aktardı.

Saymaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün öğleden sonra Erkan Bey'in tansiyonu yükseldi. Akçay tansiyon yükselmesi üzerine Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemelerde beyninde bir kistin olduğu, bundan dolayı bir rahatsızlığın baş gösterdiği belirtildi. Bununla ilgili Akçay'ın ameliyat olacağını bana aktardılar. Erkan Bey'in yoğun bakımda olmadığı, sağlık durumunun iyi olduğunu ve ziyaretçileri kabul ettiğini bana bildirdiler. "

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Anahtar Kelimeler:
MHP İsmail Saymaz
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