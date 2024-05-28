Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayınladı! O günden itibaren sıcaklıklar artıyor

Sıcağa hasret kalanlara güzel haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Meteoroloji yeni hava durumu haritası yayımladı. Yer yer sağanak yağışlar olsa da cuma gününden itibaren sıcaklıklar artıyor. Yaşlı ve çocukların öğle saatlerinde sokağa çıkmamaları konusunda uyarılar yapıldı.

MGM'nin değerlendirmelerine göre, Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile güney kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı illeri, Ardahan, Kars ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çorum, Tokat, Amasya, Samsun, Ordu ve Yozgat'ta beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bugün akşam saatlerinde (Salı) Çorum, Tokat, Amasya, Samsun, Ordu ve Yozgat çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 13°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 13°C, 26°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 14°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 18°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 13°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğlen saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğu ve güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 9°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 11°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 10°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu ve Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 9°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 9°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 16°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORDU 16°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 12°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS 8°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Çarşamba) öğlen saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 30°C

Parçalı bulutlu

VAN 10°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 15°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerinde Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatıdan, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, gece saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi bugün akşam saatlerinde yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 2 ila 4, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yarın (Çarşamba) ilk saatlerde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.







