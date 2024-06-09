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Meral Akşener ve Mansur Yavaş nikah şahidi oldu! Sosyal medyada o fotoğrafı paylaştı: 'Vaziyetten pek memnun görünmüyor'

09.06.2024 22:56
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi büyük yankı uyandıran Meral Akşener, İYİ Parti'nin eski yöneticilerinden Sedat Aksakallı'nın kızının düğününe katıldı. Akşener, Mansur Yavaş ile birlikte nikah şahitleri arasında yer aldı. Gazeteci İsmail Saymaz da nikahtan bir kareyi paylaşarak "Mansur Yavaş vaziyetten pek memnun görünmüyor" dedi.

Meral Akşener ve Mansur Yavaş nikah şahidi oldu! Sosyal medyada o fotoğrafı paylaştı: 'Vaziyetten pek memnun görünmüyor'

İYİ Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde aldığı sonucun ardından Meral Akşener, genel başkanlık görevinden ayrılmıştı. Akşener, sürpriz bir şekilde geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirmişti. Tüm gözlerin yeniden kendisine çevrildiği Akşener bu defa bir düğünde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte nikah şahitliği yaptı.

SAYMAZ O KAREYİ PAYLAŞTI

İsmail Saymaz sosyal medya hesabından düğünde çekilen bir kareyi paylaştı. Saymaz, "Meral Akşener, bu akşam İyi Parti’nin eski yöneticilerinden Sedat Aksakallı’nın kızının düğününde nikah şahitlerinden biri oldu. Şahitler arasında yer alan Mansur Yavaş, vaziyetten pek memnun görünmüyor." ifadelerini kullandı.

"BEN YORUMLAMIYORUM" DEMİŞTİ

Mansur Yavaş geçtiğimiz günlerde EKOL TV'ye verdiği demeçte Erdoğan-Akşener görüşmesinin sorulması üzerine "Ben yorumlamıyorum, hepsi bu kadar" yanıtını vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Meral Akşener İsmail Saymaz
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