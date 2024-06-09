Meral Akşener ve Mansur Yavaş nikah şahidi oldu! Sosyal medyada o fotoğrafı paylaştı: 'Vaziyetten pek memnun görünmüyor'

İYİ Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde aldığı sonucun ardından Meral Akşener, genel başkanlık görevinden ayrılmıştı. Akşener, sürpriz bir şekilde geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirmişti. Tüm gözlerin yeniden kendisine çevrildiği Akşener bu defa bir düğünde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte nikah şahitliği yaptı.

SAYMAZ O KAREYİ PAYLAŞTI

İsmail Saymaz sosyal medya hesabından düğünde çekilen bir kareyi paylaştı. Saymaz, "Meral Akşener, bu akşam İyi Parti’nin eski yöneticilerinden Sedat Aksakallı’nın kızının düğününde nikah şahitlerinden biri oldu. Şahitler arasında yer alan Mansur Yavaş, vaziyetten pek memnun görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener, bu akşam İyi Parti’nin eski yöneticilerinden Sedat Aksakallı’nın kızının düğününde nikah şahitlerinden biri oldu.

Şahitler arasında yer alan Mansur Yavaş, vaziyetten pek memnun görünmüyor. pic.twitter.com/mQfs8vRI4L — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) June 9, 2024

"BEN YORUMLAMIYORUM" DEMİŞTİ

Mansur Yavaş geçtiğimiz günlerde EKOL TV'ye verdiği demeçte Erdoğan-Akşener görüşmesinin sorulması üzerine "Ben yorumlamıyorum, hepsi bu kadar" yanıtını vermişti.





