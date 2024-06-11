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Meral Akşener sessizliğini bozdu! 'İddialar gerçek dışıdır'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
11.06.2024 19:12
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Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında son günlerde bir takım iddialar ortaya atılmıştı. Akşener sessizliğini bozarak sosyal medyadan yaptığı açıklamada iddiaların gerçek dışı olduğunu ifade etti.

Meral Akşener sessizliğini bozdu! 'İddialar gerçek dışıdır'

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrasında bir takım iddialarda bulunulmuştu. Akşener yaptığı açıklamada iddiaların gerçek dışı olduğunu ifade etti.

İşte Akşener'in yaptığı o açıklama:

"5 Haziran 2024 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı ile yapmış olduğumuz görüşme sonrasında doğru, tarafsız, şeffaf ve sorumlu davranma etiğinden uzak bir kısım gazetesi tarafından ortaya atılan iddiaları ve görüşme üzerinden medyaya yansıyan asılsız haberleri büyük bir şaşkınlık ve üzüntü ile takip ediyorum.

İsmail Saymaz'ın ifadelerindeki şahsıma yöneltilen iddialar tümüyle gerçek dışıdır.

Bugüne kadar herhangi bir iş insanı veya başka bir kişi adına, yargıya intikal etmiş bir konuda hiç kimseden açık veya örtülü bir talebim olmamıştır.

Türkiye'nin herhangi bir yerinde herhangi bir amaçla ofis açmadım. İddialar gerçek dışıdır. En kısa zamanda hukuki yollara başvuracağımın da bu vesileyle bilinmesini isterim."


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