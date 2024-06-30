Meral Akşener'in yeni imajı çok konuşulmuştu! Ümit Özdağ'dan dikkat çeken sözler: 'Bu onun kuaförünün tercihi değil...'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Meral Akşener-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine değinen Özdağ, "Akşener'in aklında her zaman Erdoğan ile ittifak kurmak vardı. Meral Hanım saçlarını sarıya boyattıysa bu onun kuaförünün tercihi değildir. Yeni bir siyasi tercihtir" dedi.

Özdağ'ın açıklamasından satır başları:

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

"Ben seçimlerin 2028'i bulacağını düşünmüyorum. Ekonomik şartlar buna izin vermeyecektir. AK Parti için buradan başkanlık rejimi içerisinde bir çıkış yok.

Biz bir araştırma yaptık. İmam Hatipli okullarda deist ve ateist sayısı daha fazla. Ben Atatürk'ün bu dönemde daha çok sevildiğini ve sayıldığını düşünüyorum. Bunlar milleti dinden uzaklaştırmak istiyorlar. Sonuç olarak bir daha yüzde 51 yok. AK Parti parlamenter demokrasiye dönmek zorunda kalacak. Bu biraz matematik işi. Erdoğan'ın yerinize koyun kendinizi. Bugün başkanlık rejimi de yok, otoriter başkanlık seçimi var.

"ÖZEL VE ERDOĞAN GELECEĞİ BİRLİKTE ÇİZİYORLAR"

Özel ve Erdoğan geleceği birlikte çiziyorlar. Olayların gelişimi Türkiye'yi bu noktaya rahatlıkla getirecektir. Devlet zıvanadan çıkmış durumda. Genelkurmay ile kuvvet komutanları arasında bir ilişki yoktur normalde. Eski Genelkurmay Başkanlarını Milli Savunma Bakanı olarak atayarak savunma zaafı oluyor. MSB'ye bağlı olurlar normalde. Dolambaçlı şekilde yapıyorlar bunu.

ERDOĞAN VE AKŞENER AÇIKLAMASI

AK Parti'nin kurulduğu yerlerden biri de Meral Hanım'ın evidir. Ama erken bir tarihte ayrılmış ve MHP'ye girmiştir. Ama MHP ve AK Parti'nin ilişkilerinin sert geçtiği dönemde de oğlunun düğününde Erdoğan şahit olmuştur. İlişkileri hep sürmüştür.

Akşener'in aklında her zaman Erdoğan ile ittifak kurmak vardı. Ama tabanı anti-Erdoğan. İkna etmek zordur. O yüzden güçlendirilmiş parlamenter sistem gündeme geldi. Ama bu dünyanın hiçbir yerinde yok.

"SAÇLARINI SARIYA BOYATTIYSA..."

Meral Hanım saçlarını sarıya boyattıysa bu onun kuaförünün tercihi değildir. Yeni bir siyasi tercihtir. Yeni bir imaj var. Göreceğiz."





