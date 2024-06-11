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Meral Akşener’in Beştepe ziyareti ile ilgili yeni iddia: ‘Çok şaşırtıcı bir durumla karşı karşıyayız’

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
11.06.2024 08:07
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Meral Akşener Ankara kulislerinde son günlerin en çok konuşulan ismi olmaya devam ediyor. Akşener’in Beştepe ziyareti ile ilgili bomba bir iddia daha ortaya atıldı. İddiaya göre Akşener'in Beştepe'ye gitme nedeninin bir iş adamının Yargıtay’daki davasını çözmek olduğu öne sürüldü. Gazeteci İsmail Saymaz, Akşener ve İYİ Parti ile ilgili iddiaları canlı yayında dile getirirken “çok şaşırtıcı bir durumla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Meral Akşener’in Beştepe ziyareti ile ilgili yeni iddia: ‘Çok şaşırtıcı bir durumla karşı karşıyayız’

Meral Akşener’in Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin yankıları sürüyor. Akşener ziyaretinin ardından günler geçmesine rağmen sessizliğini korurken iddialara da her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. İddiaya göre Akşener'in Beştepe'ye gitme ziyaretinin bir iş adamının Yargıtay’daki davasını çözmek olduğu öne sürüldü. İYİ Partililerin bu iddialar için ise “yazık bizim emeklerimize” yorumu yaptığı öğrenildi.

İYİ PARTİ’DE NELER OLUYOR?

Gazeteci İsmail Sayman Sözcü TV canlı yayınında Meral Akşener ve İYİ Parti ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Saymaz’ın yaptığı o açıklamalar:

Akşener'le beraber gidecek olanlar var. CHP'ye geçmek isteyenler de var. Örneğin Bilal Bilici ismi yani onun CHP'ye geçmesi bekleniyor. Her ayrılıkta olduğu gibi ortada kalanlar olacak. Bütün bunlara rağmen İYİ Parti'nin 20'nin altına düşmeyeceğini söylüyorlar. Ama İYİ Parti'de şu an düzen bozulmuş durumda dağınık bir görüntü var. Kakafoni oluşmuş öyle anlaşılıyor ve Musavat Dervişoğlu şimdi partiyi bir arada tutmaya çalışıyor.

Bu arada Koray Aydın grubunda da bir hareketlilik var bugün Koray Aydın arkadaşları toplantı halindeydi ve dolayısıyla onlar da nasıl bir yol haritası çizecek görmek gerekir. İYİ Parti içerisinde Koray Aydın'ın bile ayrılabileceği söyleniyor ama ben öyle olacağını ihtimal vermiyorum. Koray Aydın 14 ay sonraki kurultayı bekleyecektir. Fakat en etkili çıkışlardan biri ondan geldi yazılı bir açıklama yaptı, bunu sözlüye de çevirebilir demeç de verebilir.

‘ÇOK ŞAŞIRTICI BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ’

Meral Akşener bu bakımdan kendi partisinde itibarını kaybedebilir. Asıl onu bekleyen risk budur fakat Meral Akşener bunu ne kadar umursuyor ona emin değilim. Umursamıyor da olabilir yani tümüyle İYİ Parti'yi silmiş ve atmış olabilir. Bundan sonraki hayatında İYİ Parti hiç olmamış gibi devam edebilir çok şaşırtıcı bir durumla karşı karşıyayız.

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‘AKŞENER KENDİ ELLERİYLE KURDUĞU PARTİYİ SABOTE EDİYOR’

Burada tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Meral Akşener kendi elleriyle kendi kurduğu partiyi biraz Sabote ediyor. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalara baktığımızda hepsi CHP için, onların hepsi CHP içinde yapılan kavga. Kemal Kılıçdaroğlu CHP dışında bir kendisine hikaye yazmıyor diyebilirsin ki bu dedikleri CHP’ye zarar verdi bu başka bir şey. Fakat CHP'yi yok sayan CHP kimliğinden ayrı hareket eden CHP'nin CHP'ye karşı tutum alan bir tavır izlemedi. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu’na haksızlık olur, ayıp olur yani o doğru değil!

MERAL AKŞENER’İN BEŞTEPE ZİYARETİ İLE İLGİLİ YENİ İDDİA

Meral Akşener'in yaptığı siyasi tarihte çok görülmedik. İYİ Partililer açısından da açıklanması zor bir durum. Ben yakın zamanda dün ve bugün Meral Akşener'e en yakın olduğunu bildiğim isimlerle konuştum. Hani böyle acı bir şeyi tadarsın da sanki bir yangınla konuşurmuşsun gibi olur ya öyle konuşuyorlar! Yani çok tatsız bu ana kadar verdiğimiz bütün emeklere yazık serzenişiyle konuşuyorlar. İşte onlardan biri bana Meral Akşener'in Beştepe'ye gitme ziyaretinin bir iş adamının Yargıtay’daki davasını çözmek olduğunu söyledi ve bunu anlattıktan sonra yazık bizim emeklerimize diye bitirdi. Dolayısıyla vaziyet bu minvalde.

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Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan İYİ Parti İsmail Saymaz beştepe
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