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  2. Meloni'nin Erdoğan'a bakışı olay oldu! Kameralar o anda kayıttaydı... Herkesin konuştuğu kare!

Meloni'nin Erdoğan'a bakışı olay oldu! Kameralar o anda kayıttaydı... Herkesin konuştuğu kare!

11.07.2024 09:59
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Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
11.07.2024 09:59
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NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesi sırasında kameralara yansıyan bir görüntü ise gündem olurken, Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakışı sosyal medyada çok konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da temaslarına devam ediyor. NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'nun ardından Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'da bir araya geldi.

ERDOĞAN, İTALYA BAŞBAKANI MELONİ İLE GÖRÜŞTÜ

Kritik görüşmenin öncesinde Erdoğan ve Meloni kısa süreli sohbet ederken, kameralara yansıyan bir görüntü dikkat çekti.

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MELONİ'NİN BAKIŞI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İki liderin bir araya geldiği anlarda İtalya Başbakanı Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakışı sosyal medyada gündem oldu.

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TÜRKİYE-İTALYA İLİŞKİLERİ ELE ALINDI

Daha sonra iki lider Türkiye ile İtalya ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Görüşmede Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin atılacak adımlarla gelişmeye devam edeceğini, bunun için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki gerilimlerin barış yoluyla sonlandırılması için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını, bunun için bütün ülkelerin çaba sarf etmesi gerektiğini belirtti.

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Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Express
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Anahtar Kelimeler:
İtalya Recep Tayyip Erdoğan
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