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  2. Mehmet Büyükeşi'nin TFF seçimini kaybetmesi sonrası gündem olacak sözler! Cüneyt Özdemir: 'Bir tokat daha!'

Mehmet Büyükeşi'nin TFF seçimini kaybetmesi sonrası gündem olacak sözler! Cüneyt Özdemir: 'Bir tokat daha!'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
18.07.2024 20:07
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TFF'de merakla beklenen seçim bugün yapıldı. Tartışmaların da yaşandığı seçimde kazanan isim belli oldu. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 5 farkla kazandığı seçim sonrası Mehmet Büyükeşi dönemi sona erdi. Büyükeşi'nin kaybetmesi sonrasında gazeteci Cüneyt Özdemir'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama gündem oldu.

Mehmet Büyükeşi'nin TFF seçimini kaybetmesi sonrası gündem olacak sözler! Cüneyt Özdemir: 'Bir tokat daha!'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi yapıldı. Mevcut başkan Mehmet Büyükeşi ile İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yarıştığı seçimde kazanan belli oldu. Hacıosmanoğlu 134, Mehmet Büyükekşi 129 oy aldı.

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BÜYÜKEŞİ'DEN AÇIKLAMA

Seçimi kaybetmesi sonrasında Büyükeşi "Bizden bu kadar, herkes hakkını helal etsin." dedi.

ÖZDEMİR'DEN GÜNDEM OLAN SÖZLER

TFF'deki seçim sonuçlarının ardından gazeteci Cüneyt Özdemir'in açıklaması dikkat çekti. "Ben yaptım oldu devrinin bitiminin bir habercisi daha!" diyen Özdemir, "Liyakatsızlığın ödüllendirilmesine bir tokat daha!" diye konuştu.

Özdemir açıklamasında şunları ifade etti:

"Adam kaybetti!
TFF seçimi AK Partinin bu kadar organizasyonuna, yüklenmesine, tertibine rağmen Mehmet Büyükekşi'nin seçil(e)memesi o kadar önemli ki!
Ben yaptım oldu devrinin bitiminin bir habercisi daha!
Liyakatsızlığın ödüllendirilmesine bir tokat daha!
Dip dalgaya bir gösterge daha!"

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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Özdemir tff
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