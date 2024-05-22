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Meclis'te 'Roma gezisi' kavgası! Osman Gökçek'e 'Trol çocuğu' diye seslenince, sert çıktı: Analarını bacılarını belediyelere yerleştiriyorlar!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
22.05.2024 10:48
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Meclis'te CHP'li Veli Ağbaba ve AK Partili Osman Gökçek arasında tansiyon yükseldi. İBB'nin gazetecileri götürdüğü ve tartışma yaratan Roma seyahatiyle ilgili ikili arasında sert tartışma yaşandı. Ağbaba; Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'e 'trol çocuğu' diye seslenirken; Gökçek'ten de yanıt geldi: Analarını, bacılarını belediyelere yerleştiriyorlar!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tartışma yaratan Roma seyahati, Meclis gündemine geldi. Tasarruf tartışmaları yaşanırken CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek arasında tansiyon bir anda yükseldi.

"UÇAKLA SEYAHAT ELEŞTİRİSİ"

CHP'li Ağbaba, fahiş fiyatlar ve stokçuluk konusundaki cezaları içeren kanun teklifinin 6. maddesi üzerinde yaptığı konuşmada, fahiş fiyat artışlarından hükümeti sorumlu tuttu.

Ağbaba, "Geçen Malatya’ya gitmiş bir bakan, nasıl gitmiş? Özel uçakla" diyerek hükümetin şatafat ve israf içinde olduğunu iddia etti.

GÖKÇEK: "İMAMOĞLU'DA ROMA'YA UÇAKLA GİTTİ"

Bunun üzerine AK Parti'li Osman Gökçek, "İmamoğlu da Roma’ya uçakla gitti" diyerek karşılık verdi.

AĞBABA: "KARŞIMDA BİR TROL ÇOCUĞU VAR"

Ağbaba ise "Karşımda bir trol çocuğu var! Ben trol çocuğuyla muhatap olmuyorum, trollük yapma yavrum, sen trolsün. Şatafat, israf sizin ahlağınız olmuş." şeklinde tepki gösterdi.

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Bunun üzerine söz alan Gökçek ise İBB'nin Roma seyahatini eleştirirken gazetecilerin İtalya'da konaklatıldığını ve bu harcamaların İBB bütçesinden yapıldığını ifade etti.

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"ANALARINI BACILARINI BELEDİYELERE YERLEŞTİRİYORLAR"

Veli Ağbaba'ya cevap veren Osman Gökçek "Bize ahlaktan bahsedenler analarını bacılarını kardeşlerini sabahtan akşama kadar belediyelere yerleştiriyor. Siz bize tasarruftan bahsedemezsiniz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Osman Gökçek Veli Ağbaba
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