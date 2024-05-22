Meclis'te 'Roma gezisi' kavgası! Osman Gökçek'e 'Trol çocuğu' diye seslenince, sert çıktı: Analarını bacılarını belediyelere yerleştiriyorlar!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tartışma yaratan Roma seyahati, Meclis gündemine geldi. Tasarruf tartışmaları yaşanırken CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek arasında tansiyon bir anda yükseldi.
CHP'li Ağbaba, fahiş fiyatlar ve stokçuluk konusundaki cezaları içeren kanun teklifinin 6. maddesi üzerinde yaptığı konuşmada, fahiş fiyat artışlarından hükümeti sorumlu tuttu.
Ağbaba, "Geçen Malatya’ya gitmiş bir bakan, nasıl gitmiş? Özel uçakla" diyerek hükümetin şatafat ve israf içinde olduğunu iddia etti.
Bunun üzerine AK Parti'li Osman Gökçek, "İmamoğlu da Roma’ya uçakla gitti" diyerek karşılık verdi.
Ağbaba ise "Karşımda bir trol çocuğu var! Ben trol çocuğuyla muhatap olmuyorum, trollük yapma yavrum, sen trolsün. Şatafat, israf sizin ahlağınız olmuş." şeklinde tepki gösterdi.
Bunun üzerine söz alan Gökçek ise İBB'nin Roma seyahatini eleştirirken gazetecilerin İtalya'da konaklatıldığını ve bu harcamaların İBB bütçesinden yapıldığını ifade etti.
Veli Ağbaba'ya cevap veren Osman Gökçek "Bize ahlaktan bahsedenler analarını bacılarını kardeşlerini sabahtan akşama kadar belediyelere yerleştiriyor. Siz bize tasarruftan bahsedemezsiniz" dedi.