Meclis'te gergin anlar! DEM ve AK Partili vekiller arasında kavga çıktı: Karaismailoğlu, DEM'li vekile yumruk attı

TBMM'de yine tansiyon yükseldi. Kürsüde bulunan DEM Milletvekili, konuşma yaptığı sırada AK Parti sıralarına saldırdı. Ondan sonra ortalık karıştı. AK Partili vekillerin de karşılık verdiği olay, fiziki kavgaya dönüştü.
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