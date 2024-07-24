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  2. Meclis'te gergin anlar! DEM ve AK Partili vekiller arasında kavga çıktı: Karaismailoğlu, DEM'li vekile yumruk attı

Meclis'te gergin anlar! DEM ve AK Partili vekiller arasında kavga çıktı: Karaismailoğlu, DEM'li vekile yumruk attı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
24.07.2024 18:22
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TBMM'de yine tansiyon yükseldi. Kürsüde bulunan DEM Milletvekili, konuşma yaptığı sırada AK Parti sıralarına saldırdı. Ondan sonra ortalık karıştı. AK Partili vekillerin de karşılık verdiği olay, fiziki kavgaya dönüştü.

Meclis'te gergin anlar! DEM ve AK Partili vekiller arasında kavga çıktı: Karaismailoğlu, DEM'li vekile yumruk attı

Meclis’teki kavgada eski bakan ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan’a yumruk attı.

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