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  2. Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! Beklenen depremi tetikler mi? Naci Görür'den açıklama

Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! Beklenen depremi tetikler mi? Naci Görür'den açıklama

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
19.07.2024 23:18
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Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem paniğe yol açtı. 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası uzman isimlerden peş peşe açıklamalar geldi. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, "Korkulacak bir şey yok" açıklamasını yaparken Prof. Dr. Naci Görür, "Çok endişe etmiyoruz" dedi.

Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! Beklenen depremi tetikler mi? Naci Görür'den açıklama

Marmara Denizi'nde gece saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Balıkesir açıkları, büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Deprem sonrası olası Büyük İstanbul Depremi akıllara geldi. Uzman isimler, 4.1'lik deprem sonrası açıklamalarda bulundu.

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"KORKULACAK BİR ŞEY YOK"

A Haber canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Hüseyin Öztürk şunları ifade etti:

"Marmara Denizi içinde olan bir deprem bu. Bu Kuzey Anadolu Fayı'nda beklenen depremdir, normaldir bu deprem. Kırılma beklemediğimiz yerde olan deprem Fayın üstüne denk gelmiyor. Bundan bir şey çıkarmak zor. Bu bize Marmara'nın deprem ürettiğini gösteriyor. Asıl kırılacak yer Büyükçekmece'den Marmara Ereğlisi'ne kadar 120 km'lik bir alan.

Elbette bir deprem her depremi tetikler. Bu Marmara içinde olan deprem. Bunlar birbirine bağlılar. Korkulacak bir şey yok."

NACİ GÖRÜR: 'ÇOK ENDİŞE ETMİYORUZ'

Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medyadan bir açıklama yaparak şunları aktardı:

"Tekirdag-Guzelkoy açıklarında 4,4’lük deprem oldu. Deprem Tekirdag Fay Zonunda. Bu zonun 1912 Şarköy depreminde kırıldığını düşünüyoruz. Burada zaman zaman büyüklüğü 4,0’lere çıkan ve gaz çıkışlarına bağlı depremlerin olduğunu da biliyoruz. Bu açıdan çok endişe etmiyoruz."

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