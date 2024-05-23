Manisa'dan Londra'ya... 574 yıllık yolculuk! Fatih Sultan Mehmet'in tılsımlı madalyonu satışa çıkarıldı: İşte verilen teklif

Fatih Sultan Mehmet'in Manisa'daki şehzadelik dönemine ait olduğu düşünülen ve bilinen en eski Fatih portresini taşıdığı değerlendirilen bronz madalyon Londra'daki bir müzayedede satışa çıkarıldı. Bonhams Müzayede Evi'nde çok sayıda İslam ve Hint eserlerinin satışa çıkarıldığı açık artırmada, tüm gözler Fatih'in 'tılsımlı' madalyonundaydı.

AÇIK ARTIRMAYLA SATIŞA ÇIKARILDI

Üzerinde Fatih portresini taşıyan 1450 tarihli madalyon, 900 bin sterlin (yaklaşık 37 milyon lira) başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıktı.

1,4 MİLYON STERLİN TEKLİF KABUL EDİLMEDİ

Madalyona, açık artırma sonucunda 1,4 milyon sterlin teklif verildi. Yaklaşık 57 milyon TL'şik teklif, satış için belirtilen rezerv fiyatın altında kaldığı gerekçesiyle kabul edilmedi.

FATİH'İN EN ESKİ PORTRESİ

Müzayedede satışa çıkan büyük ilgi gören madalyonun üzerine işli Fatih'in resminin, Osmanlı padişahının en eski portresi olduğu düşünülüyor.

Bonhams, Fatih Sultan Mehmet'in şehzadeliğinde yapıldığı belirtilen ve üzerinde "Büyük Prens, Büyük Emir, Sultan Mehmet Efendi" ifadelerinin yazılı olduğu madalyonu 1450'ye tarihliyor.

TILSIM AMAÇLI KULLANILDIĞI İDDİASI

Üzerinde yer alan delik nedeniyle boyna takıldığı ya da bir yere asıldığı düşünülen madalyonun, tılsım amaçlı kullanıldığı iddiası da Bonhams'tan paylaşılan bilgiler arasında.







