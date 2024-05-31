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Maaşları doktorları, pilotları solladı! 150 bin liraya kadar çıktı ama eleman bulunamıyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
31.05.2024 06:38
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Birçok firmada yaşanan kalifiye eleman sorunu inşaat sektöründe de baş gösterdi. Yüksek maaşlar verilmesine rağmen inşaat sektöründe ara eleman bulunamaması bazı projelerin gecikmesine neden oldu. Sektördeki isimler mühendislerin, mimarların 40 ila 60 bin lira arasında maaş aldığını belirtirken 150 bin liraya kaynakçı bulamadıklarını belirtti.

Maaşları doktorları, pilotları solladı! 150 bin liraya kadar çıktı ama eleman bulunamıyor

İnşaat sektörü son yıllarda maliyeti en çok artan bölümlerden biri oldu. Öyle ki bu durum vatandaşa da yansıdı. Konut fiyatlarının tavan yapması sonrası satışlarda da azalma görüldü. Ancak inşaat sektöründe başka bir sorun daha var. Kalifiye eleman bulunamıyor. Sektör temsilcileri kaynakçı, sıvacı, demirci ve operatör bulamamaktan şikayetçi.

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"BİR DENGESİZLİK VAR"

Ayıder Başkan Yardımcısı Ahmet Erkutoğlu, bir inşaatta kalfaya iş verdiklerini ancak kalfanın ekibini bulamadığını söyledi. Show Haber'e konuşan Erkutoğlu, "Bugün bir inşaat kalfasının maaşı 80-100 bin lira, demirci ustasının maaşı 70-80 bin lira veya kepçe operatörü maaşının 100 bin, 150 bin 200 bin bandına gelmişken orada çalışan bir üniversite mezunu şantiye şefi veya bir mimar 40 bin lirayla 60 bin lira arasında maaş alabiliyor. Bir dengesizlik var" dedi.

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MAAŞLARI DOKTORLARI SOLLADI

Sıvacı, demirci, kaynakçı maaşları pilotu, doktoru, mimarı solladı ama sektör kısır döngüye girdi. Müteahhit Murat Çevik, '150 bin liraya kadar çıktık. Bir tane kaynakçı bulamıyoruz' sözleriyle isyan etti. Pendik'te yeni bir projeye başlayan, alanı çevirip ruhsatını aldığını belirten Çevik hafriyat dökmek için 9 milyonu gözden çıkardığını ancak yine de hafriyatçı bulamdığını söyledi. 3 aydır beklediğini söyleyen Çevik ayrıca, "Ne kalfa bulabiliyoruz, ne inşaat işçilerini bulabiliyoruz. Zor durumdayız." ifadelerini kullandı.

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DÖVİZLE İŞİ TERCİH EDİYORLAR

Ayıder Başkan Yardımcısı Ahmet Erkutoğlu ise ustaların döviz bazında maaş almak istediği için yurt dışını tercih ettiğini bu durumun da Türkiye'deki işleri zorlaştırdığını savundu.

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FATURA YİNE TÜKETİCİYE ÇIKIYOR

Ara eleman konusunda yaşanan sıkıntılar o özellikte aranan ustaların maaşlarını da arttıyor. Bu durumda yüksek olan maliyetlere yenileri eklenmiş oluyor. Ancak bu işin faturası yine tüketiciye yansıyor. Zaten yüksek olan konut fiyatları yaşanan sıkıntılardan dolayı daha artıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İnşaatçı Kaynakçı maaş
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