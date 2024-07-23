Lüks otelde duşakabin kabusu! Çocuklarını yıkarken bomba gibi patladı, her yer kan gölüne döndü...

Bütün sene çalıştıktan sonra yılın yorgunluğunu atmak isteyen Alicanoğlu ailesi, Alanya'daki lüks otelde tatil yapmaya karar verdi. Bölgenin en beğenilen ve popüler otellerinden biri olan otele 15 Temmuz'da giriş yapan Alicanoğlu ailesi, bir gün sonra kabusu yaşadı.

"OTELDEN AMBULANSLA ÇIKTIM"

"15 Temmuz'da girdiğim otelden 16 Temmuz'da ambulansla çıktım. Bir haftalık bir tatildi, ikinci günde yaşadım bu olayı. 9.8'lik bir tavsiyeyle gittik. Otel, bölgenin en iyi otellerinden biri olarak gösteriliyordu" diyen Yıldız Alicanoğlu, yaşadıklarını Show Haber'e anlattı.

"BOMBA GİBİ PATLADI"

Havuzdan sonra odalarına çıktıklarını ve çocuklarını yıkamak için duşa soktuğunu belirten Yıldız Alicanoğlu, "O sırada duşakabinin camı bomba gibi patladı. Can pazarını yaşadık adeta. Her yer kan oldu, her yer cam kırığı oldu. Eşimin ayakları kesik. Havludan kan akıyordu." dedi.

15 DİKİŞ ATILDI

Elinde 15 tane dikiş olduğunu belirten talihsiz kadın, baş parmağında hissizlik olduğunu söyledi.

Alicanoğlu çifti lüks otelden şikayetçi oldu.