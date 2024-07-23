  1. Haberler Haberler Haberler
  2. Lüks otelde duşakabin kabusu! Çocuklarını yıkarken bomba gibi patladı, her yer kan gölüne döndü...

Lüks otelde duşakabin kabusu! Çocuklarını yıkarken bomba gibi patladı, her yer kan gölüne döndü...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
23.07.2024 07:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'daki lüks otele giden aile, tatillerinin ikinci gününde kabusu yaşadı. Havuzdan sonra çocuklarını yıkamak için odalarına çıkan aile, bomba gibi bir patlamayla sarsıldı. Duş sırasında banyodaki duşakabin patladı. Çocuklarını yıkamak isterken ölümden dönen talihsiz kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Lüks otelde duşakabin kabusu! Çocuklarını yıkarken bomba gibi patladı, her yer kan gölüne döndü...

Bütün sene çalıştıktan sonra yılın yorgunluğunu atmak isteyen Alicanoğlu ailesi, Alanya'daki lüks otelde tatil yapmaya karar verdi. Bölgenin en beğenilen ve popüler otellerinden biri olan otele 15 Temmuz'da giriş yapan Alicanoğlu ailesi, bir gün sonra kabusu yaşadı.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

"OTELDEN AMBULANSLA ÇIKTIM"

"15 Temmuz'da girdiğim otelden 16 Temmuz'da ambulansla çıktım. Bir haftalık bir tatildi, ikinci günde yaşadım bu olayı. 9.8'lik bir tavsiyeyle gittik. Otel, bölgenin en iyi otellerinden biri olarak gösteriliyordu" diyen Yıldız Alicanoğlu, yaşadıklarını Show Haber'e anlattı.

ads

"BOMBA GİBİ PATLADI"

Havuzdan sonra odalarına çıktıklarını ve çocuklarını yıkamak için duşa soktuğunu belirten Yıldız Alicanoğlu, "O sırada duşakabinin camı bomba gibi patladı. Can pazarını yaşadık adeta. Her yer kan oldu, her yer cam kırığı oldu. Eşimin ayakları kesik. Havludan kan akıyordu." dedi.

el

15 DİKİŞ ATILDI

Elinde 15 tane dikiş olduğunu belirten talihsiz kadın, baş parmağında hissizlik olduğunu söyledi.

Alicanoğlu çifti lüks otelden şikayetçi oldu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Express
Özel'den Feyzioğlu'na sert tepki: "Büyükelçi olmasa ben ona diyeceğimi biliyorum"Özel'den Feyzioğlu'na sert tepki: "Büyükelçi olmasa ben ona diyeceğimi biliyorum"
Anahtar Kelimeler:
otel duşakabin
İlginizi Kulis Çekebilir
Özgür Özel'den Metin Feyzioğlu'na sert tepki: "Büyükelçi olmasa ben ona diyeceğimi biliyorum"

Özgür Özel'den Metin Feyzioğlu'na sert tepki: "Büyükelçi olmasa ben ona diyeceğimi biliyorum"

"Artık Türkiye olmayacak" dedi, tarih de verdi! Celal Şengör'ün sözleri bir anda gündem yarattı

"Artık Türkiye olmayacak" dedi, tarih de verdi! Celal Şengör'ün sözleri bir anda gündem yarattı

Şanlıurfa'da protokol krizi! İsmi kaldırılan Kasım Gülpınar'dan Murat Kurum'a sert sözler, soğuk rüzgarlar esti

Şanlıurfa'da protokol krizi! İsmi kaldırılan Kasım Gülpınar'dan Murat Kurum'a sert sözler, soğuk rüzgarlar esti

Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! Beklenen depremi tetikler mi? Naci Görür'den açıklama

Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! Beklenen depremi tetikler mi? Naci Görür'den açıklama

Komşularının perdeleri açarak cinsel içerikli video izlediğini iddia etti! "Böyle bir rezillik görülmedi"

Komşularının perdeleri açarak cinsel içerikli video izlediğini iddia etti! "Böyle bir rezillik görülmedi"

Yeni MASAK raporu tartışmalara yol açtı! Canlı yayında dikkat çeken sözler: 'Dilan Polat derhal serbest kalmalı'

Yeni MASAK raporu tartışmalara yol açtı! Canlı yayında dikkat çeken sözler: 'Dilan Polat derhal serbest kalmalı'

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.