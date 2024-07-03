LGS sonuçları açıklandı! Özel okul fiyatları katlandı, rakamlar dudak uçuklattı

Kimi fiyatını üçe, kimi dörde katladı. Özel okul fiyatları uçtu, yabancı liselerde yıllık ücret milyona dayandı.

EĞİTİM MASRAFLARI CEP YAKIYOR

Eğitim masrafları bir ailenin en önemli gideri haline gelmiş durumda. Çocuklarını devlet okulu yerine özel okulda okutmak isteyenler de ciddi masraflarla karşı karşıya.

4 KAT ARTTI

Öyle ki özel okulların fiyatları geçtiğimiz yıla oranla 4 kat arttı. Alt sınır 300 bine ulaştı.

RAKAM 1 MİLYONA YAKLAŞTI

Show Haber'in haberine göre İstanbul'daki bazı yabancı liseler hazırlık sınıfı ücretlerini 900 bin TL'nin üstünde açıkladı. Buna yemek masrafları, kırtasiye ücretleri, kılık kıyafet de eklenince özel okulların fiyatları 1 milyona kadar ulaşabiliyor.





