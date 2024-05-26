Küme düşecek takımlara Bahçeli sahip çıktı! Süper Lig'deki son maçlar öncesi çağrı yaptı: "Türk futbolu strese girmesin"

Süper Lig'de bu sezonun son 90 dakikası için nefesler tutuldu, saat 19.00'da oynanacak maçlar iple çekiliyor. İstanbulspor, Pendikspor ve Fatih Karagümrük'ün küme düşmesi kesinleşmişti. Küme düşecek son takım ise yine bu akşam belli olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Takımlar küme düşmesin" dedi.

'KARAGÜMRÜK' ÇIKIŞI SES GETİRMİŞTİ

20 takımın kozlarını paylaştığı Süper Lig'de bu akşam itibarıyla küme düşecek 4. takım da kesinleşecek. Bu takımlardan biriyse Fatih Karagümrük. Devlet Bahçeli, Karagümrük'ün küme düşmesiyle ilgili şöyle bir değerlendirmede bulunmuştu:

"Karagümrük'ün kümeden düşmesine de rıza göstermiyorum. Karagümrük Süper Lig'de kalmalıdır. O aynı zamanda futbolun gümrüğüdür."

"YARALAR HENÜZ SARILMADI"

Sezonun son maçlarından hemen önce de Bahçeli'den bir çağrı geldi. 6 Şubat depremlerini anımsatan Bahçeli "Asrın felaketinin yaraları henüz sarılmadı" dedi ve bu sezon için önerisini açıkladı.

"YA KÜME DÜŞME OLMASIN YA DA SAYI ARTSIN"

Bahçeli, "Türk futbolunun strese girmemesi" için 2023-2024 sezonunda yer alan 20 takımın küme düşmemesi gerektiğini ya da da takım sayısının 21'e yükseltilmesini istedi.

Bahçeli'nin çağrısı MHP'nin resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

KÜME DÜŞMEMEK İÇİN SAHAYA ÇIKACAKLAR

Bu akşam için Hatayspor, Gaziantep FK, Ankaragücü ve Konyaspor ligde kalmak için mücadele verecek. Matematik hesapları da şimdiden yapılmaya başlandı. Son tablo şöyle: